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Ковачич - об уходе Поттера: Легче уволить тренера, чем 30 игроков
Игрок понимает, что проблема была не только в наставнике
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич прокомментировал увольнение Грэма Поттера с должности главного тренера лондонского клуба.
"Нужно быть честными сами с собой. В конце концов, легче уволить тренера, чем 30 игроков. Ответственность тоже на нас, нужно выступать лучше.
Мы знаем Лэмпарда, он был нашим тренером. То, что он возвращается, – хорошие новости. Он будет пытаться изменить наш сезон, потому что он не складывается хорошо.
У нас была короткая встреча. Он объяснил, чего ожидает от нас. Впереди две замечательные игры с "Реалом", поэтому возможность закончить сезон хорошо всё ещё существует, должны ею воспользоваться", - сказал игрок.
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