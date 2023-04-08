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Ковачич - об уходе Поттера: Легче уволить тренера, чем 30 игроков

Англия
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Игрок понимает, что проблема была не только в наставнике

Ковачич - об уходе Поттера: Легче уволить тренера, чем 30 игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич прокомментировал увольнение Грэма Поттера с должности главного тренера лондонского клуба.

"Нужно быть честными сами с собой. В конце концов, легче уволить тренера, чем 30 игроков. Ответственность тоже на нас, нужно выступать лучше.

Мы знаем Лэмпарда, он был нашим тренером. То, что он возвращается, – хорошие новости. Он будет пытаться изменить наш сезон, потому что он не складывается хорошо.

У нас была короткая встреча. Он объяснил, чего ожидает от нас. Впереди две замечательные игры с "Реалом", поэтому возможность закончить сезон хорошо всё ещё существует, должны ею воспользоваться", - сказал игрок.

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В статье: Челси (Лондон) Матео Ковачич Грэм Поттер
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Источник:
The Telegraph

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