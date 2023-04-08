АПЛ. Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0. День открытых дверей

“Манчестер Юнайтед” провел убедительный матч против “Эвертона” и набрал очередные три очка. Для МЮ эта победа стала семнадцатой в чемпионате.

Главный тренер “Эвертона” Шон Дайч решил заменить дисквалифицированного полузащитника Дукуре нападающим Эллисом Симмсом. В этом можно было было прочитать смелость и амбиции, но не получилось наоборот. Схема “Эвертона” утратила компактность, между линиями и футболистами было много пространства, чем с первых минут принялся пользоваться “Юнайтед”. И защитник “ирисок” банально не справлялись со скоростью фланговых футболистов МЮ.

Бруну Фернандеш играл ниже, в центре поля, и это позволяло ему выполнять выверенные диагонали на Рафшорда и Антони. Также длинные передачи вперед отдавали Магуайр и… Де Хеа.

Футболисты МЮ получили большое количество шансов, но их невероятно подводила реализация. Рашфорд не забил несколько выходов один на один, пробивая в Пикфорда, не везло и Антони. одном из эпизодов его догнал Годфри, в другом бразилец пробил в штангу после углового, а Уан-Биссака на добивании не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Сложно было сказать сколько еще нужно было “Манчестер Юнайтед” создать моментов, чтобы наконец-то забить гол. В конечном Рафшорд удачно покрутил мяч у штрафной гостей, остановил его для Санчо, а Джейдон выдал точную передачу в штрафную на Мактомини. Хавбеки “Эвертона” за подключением шотландца не успели.

Всего за первый тайм “Манчестер Юнайтед” выполнил 21 удар и создал шесть явных голевых моментов. У гостей был только один хороший шанс – Симмс без сопротивления получил мяч в штрафной, но пробил слабо и мимо.

Шон Дайч видел как сложно было Годфри справляться с Антони, ио втором тайме на поле появился Виталий Миколенко.

И в матчах с “Челси” и с “Тоттенхэмом” в последних турах “Эвертон” тоже пропускал первым, но ему удавалось уходить от поражений. Сегодня намека на это не было. После перерыва команда Дайча изменила структуру, стала действовать плотнее, и провалов после диагоналей МЮ у гостей больше не было. Но у “ирисок” ничего не получалось во владении. Выполнялись поспешные передачи, принимались поспешные действия, так голевые моменты создавать очень сложно.

Относительный баланс в игре продержался недолго. Два заметных эпизода произошли с капитаном “Эвертона” Коулмэном. Сначала он получил пинок по мягкому месту от Мактомини, а затем ирландец позволил обократь себя Рашфорду, и Маркус перевел мяч от Марсьяля.

2:0 – “Манчестер Юнайтед” ждет результата матча “Ньюкасла” с “Брентфордом”, “Эвертон” по итогам тура может вернуться в зону вылета.

Чемпионат Англии, тридцатый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Эвертон” 2:0

Голы: Мактомини 36, Марсьяль 71

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласия – Мактомини, Фернандеш – Антони (Марсьяль 60), Забитцер (Фред 76), Санчо (Эриксен 77) – Рашфорд (Вегорст 81)

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри (Миколенко 46), Тарковски, Кин, Коулмэн (Пттерсон 87) – Макнил, Онана (Гарнер 60), Гейе (Дэвис 60), Ивоби – Симмс (Мопе 70), Грэй