АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. У лондонцев нервы крепче

Английская Премьер-лига, 30-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Как говорил Конте на своей последней пресс-конференции: "Тоттенхэму" не хватает желания выигрывать". Сегодня они его показали, но только в определенных отрезках матча.

Открыть счет удалось уже на 10-й минуте. Сделал это Сон роскошным ударом в девятку с метров 19-ти. Будто и ничего тогда не предвещало беды для гостей, ведь они отбись после углового, но индивидуальное мастерство корейца взяло свое. 100-й гол для Сона в АПЛ. Он первый представитель Азии, кому удалось такое достижение.

До конца тайма игра была под контролем у "Брайтона". На 18-й минуте Митома забил гол, но немного подыграл себе рукой – взятие ворот было отменено. Затем последовали моменты у Макаллистера и Кайседо – в обоих эпизодах спасал Льорис. На 34-й минуте француз уже не сделал ничего.

Гости довольно просто сравняли счет. После подачи Марча от углового совершенно свободный Данк с нескольких метров забил головой. Дебютный гол Льюиса в этом чемпионате.

Первый тайм завершился тем же, чем начинался второй: опасностью от хозяев. В обоих случаях участие в атаках принимал Перишич. Сначала хорват подал на Порро, но он пробил совсем чуть выше цели. Потом сам Иван и стрелял – голкипер "чаек" Стил парировал.

Дальше в игре пошло увеличение градуса. "Брайтон" забил, но гол снова был отменен после просмотра VAR, и снова из-за игры рукой (на этот раз Макаллистера). А на 59-й минуте произошла стычка между тренерскими штабами. Наиболее активными были два итальянца: Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби. Главных тренеров удалили и матч доигрывали уже без них.

Roberto De Zerbi and Cristian Stellini have both been sent to the stands following a number of altercations ????



Stellini's pre-match comments suggested 'De Zerbi simply benefitted from Graham Potter’s great work at Brighton'. ????



Italian by name, Italian by nature ???????? pic.twitter.com/ipZsYpy50U