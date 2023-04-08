АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. У лондонцев нервы крепче

Английская Премьер-лига, 30-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Как говорил Конте на своей последней пресс-конференции: "Тоттенхэму" не хватает желания выигрывать". Сегодня они его показали, но только в определенных отрезках матча.

Открыть счет удалось уже на 10-й минуте. Сделал это Сон роскошным ударом в девятку с метров 19-ти. Будто и ничего тогда не предвещало беды для гостей, ведь они отбись после углового, но индивидуальное мастерство корейца взяло свое. 100-й гол для Сона в АПЛ. Он первый представитель Азии, кому удалось такое достижение.

До конца тайма игра была под контролем у "Брайтона". На 18-й минуте Митома забил гол, но немного подыграл себе рукой – взятие ворот было отменено. Затем последовали моменты у Макаллистера и Кайседо – в обоих эпизодах спасал Льорис. На 34-й минуте француз уже не сделал ничего.

Гости довольно просто сравняли счет. После подачи Марча от углового совершенно свободный Данк с нескольких метров забил головой. Дебютный гол Льюиса в этом чемпионате.

Первый тайм завершился тем же, чем начинался второй: опасностью от хозяев. В обоих случаях участие в атаках принимал Перишич. Сначала хорват подал на Порро, но он пробил совсем чуть выше цели. Потом сам Иван и стрелял – голкипер "чаек" Стил парировал.

Дальше в игре пошло увеличение градуса. "Брайтон" забил, но гол снова был отменен после просмотра VAR, и снова из-за игры рукой (на этот раз Макаллистера). А на 59-й минуте произошла стычка между тренерскими штабами. Наиболее активными были два итальянца: Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби. Главных тренеров удалили и матч доигрывали уже без них.

Roberto De Zerbi and Cristian Stellini have both been sent to the stands following a number of altercations ????



Stellini's pre-match comments suggested 'De Zerbi simply benefitted from Graham Potter’s great work at Brighton'. ????



Italian by name, Italian by nature ???????? pic.twitter.com/ipZsYpy50U — SPORTbible (@sportbible) April 8, 2023

Это немного переломило гостей, ведь после этих двух эпизодов они были уже измучены. В свою очередь "Тоттенхэм" в себе нашел силы. Особенно это касается Харри Кейна, который сначала создал момент для Кулусевского (швед его не реализовал), а затем сам и забил победный гол.

Эмоционально перегорели "чайки" и не смогли дожать соперника, хотя имели веское преимущество. "Тоттенхэм" играл в классический АПЛ-овский футбол, где решило мастерство двух звезд. Три очка есть три очка. "Тоттенхэм" сейчас находится на пятом месте и остается в борьбе за зону Лиги чемпионов. "Брайтон" опустился на седьмую позицию.

"Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1

Голы: Сон 10, Кейн 79 – Данк 37

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро, Скипп (Сарр 88), Гейбьерг, Перишич (Танганга 90+2) – Кулусевский (Данжума 78), Сон – Кейн

Брайтон: Стол – Велтман (Эннкисо 85), Колвилл (Вебстер 69), Данк, Эступиньян – Гросс, Кайседо – Марч, Макаллистер, Митома – Уэлбек (Фергюсон 66)

Предупреждения: Перишич 67, Гейбьерг 87, Ромеро 90+1 – Гросс 64

Удаление: Стеллини 59 (тренер, вне поля) – Де Дзерби 59 (тренер, вне поля)