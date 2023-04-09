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ВИДЕО. Лайнсмен ударил Робертсона в челюсть в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Непонятное поведение судьи

ВИДЕО. Лайнсмен ударил Робертсона в челюсть в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал

Скріншот з відео

Новина українською

Первый тайм матча "Ливерпуль" – "Арсенал" оказался очень эмоциональным. Соперники спорили, предъявляли претензии к арбитрам и продолжили это делать после свистка на перерыв.

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Когда главный судья дал свисток о завершении первого тайма, защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон начал апеллировать к одному из боковых арбитров, Константине Хатзидакису. Тот вместо ответа локтем отмахнулся от него и попал в челюсть футболисту.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Арсенал" завершился вничью 2:2.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
10.04.2023 в 00:36
А чому ж він не впав?
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