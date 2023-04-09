ВИДЕО. Лайнсмен ударил Робертсона в челюсть в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал

Первый тайм матча "Ливерпуль" – "Арсенал" оказался очень эмоциональным. Соперники спорили, предъявляли претензии к арбитрам и продолжили это делать после свистка на перерыв.

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Когда главный судья дал свисток о завершении первого тайма, защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон начал апеллировать к одному из боковых арбитров, Константине Хатзидакису. Тот вместо ответа локтем отмахнулся от него и попал в челюсть футболисту.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Арсенал" завершился вничью 2:2.