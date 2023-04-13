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Челси пригласил Нагельсманна на собеседование
В кабинете руководства уже был Луис Энрике
Фото: twitter.com/FCBayern
Руководство "Челси" встретиться с Юлианом Нагельсманном, чтобы услышать идеи молодого немецкого специалиста. Неделю назад на собеседовании в клубе уже был Луис Энрике.
Отмечалось, что руководство осталось с хорошим впечатлением от испанского специалиста.
После этого клуб назначил Фрэнка Лэмпарда до конца сезона. Под его руководством клуб провел уже два матча и дважды проиграл: 0:1 с "Вулверхэмптоном" и 0:2 с "Реалом".
Сообщалось, что альтернативные кандидаты – Роберто Де Дзерби, Рубен Аморим и Маурисио Почеттино.
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