Челси пригласил Нагельсманна на собеседование

Руководство "Челси" встретиться с Юлианом Нагельсманном, чтобы услышать идеи молодого немецкого специалиста. Неделю назад на собеседовании в клубе уже был Луис Энрике.

Отмечалось, что руководство осталось с хорошим впечатлением от испанского специалиста.

После этого клуб назначил Фрэнка Лэмпарда до конца сезона. Под его руководством клуб провел уже два матча и дважды проиграл: 0:1 с "Вулверхэмптоном" и 0:2 с "Реалом".

Сообщалось, что альтернативные кандидаты – Роберто Де Дзерби, Рубен Аморим и Маурисио Почеттино.