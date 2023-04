АПЛ. Эвертон вновь без очков, дебютный гол Диего Косты за Вулвз, третья победа Пэлас с Ходжсоном

Донедавна в борьбе за выживание участвовало девять команд, но в последних турах среди команд второй половины таблицы происходит явное расслоение. “Кристал Пэлас” победил уже в третьем матче подряд с Роем Ходжсоном и набирает 36 очков. “Орлы” теперь ближе к “Челси” (три очка), чем к третьему с конца “Ноттингем Форест” (девять очков). Увереннее себя чувствует “Вулверхэмптон”. В тоже время судьба “Саутгемптона” кажется предрешенной. Продолжает заигрывать с катастрофой “Эвертон”.

Команда Шона Дайча сегодня проиграла “Фулхэму”, который казалось должен был стать идеальным поставщиком очков для всех команд, которые имеют турнирные цели. “Дачники” проиграли четыре матча подряд, потеряли из-за дисквалификации Митровича, и казалось, что уже будут просто доигрывать сезон, находясь в середине турнирной таблицы.

Но в Премьер-лиге никого не нужно списывать со счетов, и сегодня команда Марку Силвы провела очень качественный поединок, что не скажешь об “Эвертоне”.

Виталий Миколенко впервые за шесть туров вышел в старте и провел крайне неудачный матч. В двух голевых атаках “Фулхэма” мяч залетал на ударные позиции именно с зон украинца. В атаке Миколенко тоже полезен не был. Обозреватель The Liverpool Echo Крис Бисли поставил игроку сборной Украины всего три балла из десяти возможных.

Конечно, нельзя сказать, что исключительн Миколенко виноват в поражении. “Эвертон”, в свои удачные отрезки, вновь был ужасен в реализации, один только Мопе мог делать дубль. У “Фулхэма” очень удачный матч провели Джеймс и Уилсон, которые большую часть сезона оставались на вторых ролях.

После гола Харрисона Рида, который добил мяч в сетку после рикошета, “Эвертон” смог отыграться благодаря мячу Макнила, но на голы Уилсона и Джеймса уже после перерыва команда Шона Дайча ничем ответить уже не смогла. Более того – “Фулхэм” мог забивать еще.

У “Эвертона” всего одна победа в восьми последних матчах, “ириски” могут опуститься в зону вылета по итогам тура, но для этого “Ноттингем Форест” нужно не проиграть “Манчестер Юнайтед”.

FULL-TIME Everton 1-3 Fulham



Fulham pick up their first #PL win in six matches thanks to goals from Harrison Reed, Harry Wilson and Dan James

#EVEFUL pic.twitter.com/g6FTHOFdvP — Premier League (@premierleague) April 15, 2023

Вероятнее всего, к Чемпионшипу уже нужно готовиться “Саутгемптону”. После поражения “Кристал Пэлас” у “святых” всего одно набранное очко в пяти последних матчах, последнее место в лиге, “Сент-Мэрис” был наполнен апатией. Команда Рубена Сельеса выглядела дисциплинированной в первом тайме против “орлов”, но не более того. Креативный хавбек “Пэлас” Эберечи Эзе во втором тайме оформил дубль за 14 минут, особенно эффектным был его второй гол (дальний удар в угол), и у “святых” уже не был сил и мотивации отыграться. 0:2.

FULL-TIME Southampton 0-2 Crystal Palace



Crystal Palace’s resurgence under Roy Hodgson continues, with two goals from Eberechi Eze confirming a win on the road#SOUCRY pic.twitter.com/kQKfRbKPwJ — Premier League (@premierleague) April 15, 2023

Первый гол за “Вулверхэмптон” забил Диего Коста и это был очень своевременный гол для “вулвз”. Игра против “Брентфорда” была скудной на моменты, и одно результативное действие Косты имело очень большой вес. Легенда “Челси” разобрался в штрафной после прострела Тоти Гомеша.

Во втором тайме Хван Хи Чхан, едва выйдя на поле, забил второй гол, и “Вулверхэмптон” довел матч до победы. Похоже, что Хулену Лопетеги все же удастся спасти “вулвз”.

FULL-TIME Wolves 2-0 Brentford



Diego Costa’s first #PL goal for Wolves, and Hwang Hee-Chan’s second-half effort, secures all three points at Molineux#WOLBRE pic.twitter.com/4tzxYKpYWT — Premier League (@premierleague) April 15, 2023

Чемпионат Англии, 31-й тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Фулхэм” 1:3

Голы: Макнил 35 – Харрисон Рид 22, Уилсон 51, Джеймс 68

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри (Паттерсон 58), Кин, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гарнер, Гейе (Дэвис 69), Макнил – Грэй, Мопе (Симмс 74)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид (Лукич 85) – Виллан (Декордова-Рид 79), Перейра (Кэйрни 79), Уилсон – Джеймс (Винисиус 90)

Предупреждения: Гейе 27, Грэй 70, Миколенко 80 – Адарабийо 82, Лено 90+6

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Эзе 54, Эзе 68

“Саутгемптон”: Базуну – Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Уолкотт (Дженепо 62), Уорд-Прауз, Лавиа, Сулемана (Стюарт Армстронг 80) – Алькарас (Эдози 80), Арибо (Онуачо 62)

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Митчелл, Гэхи (Томкинс 90+2), Андерсен, Уорд – Шлупп (Локонга 85), Дукуре (Миливоевич 85), Эзе – Айю (Матета 90+2), Эдуар (Хьюз 74), Олисе

Предупреждения: Лавиа 52, Беднарек 90, Белла-Котчап 90+2 – Андерсен 43

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Брентфорд” 2:0

Голы: Коста 27, Хван 69

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Тоти Гомеш (Траоре 73) – Нуньеш, Жоау Гомеш, Лемина (Нету 89), Сарабия (Хван 63) – Кунья (Буэно 89), Коста (Моутинью 73)

“Брентфорд”: Райя – Генри (Годдос 73), Ми, Пиннок, Хики (Баптист 73) – Йенсен (Дасмгор 61), Нергор, Дасилва (Янельт 61) – Шаде (Висса 61), Тоуни, Мбемо

Предупреждения: Жоау Гомеш 35 – Йенсен 12

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Брайтон” 1:2

Голы: Галлахер 13 – Уэлбек 42, Энсисо 69