Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23

Лэмпард, как и обещал на пресс-конференции, прибегнул к ротации состава "Челси". Из особенно интересного у хозяев: Мудрик слева в старте и капитанская повязка для Кепы Аррисабалаги. Де Дзерби удивил лишь тем, что вообще появился на бровке. Либо дисквалификация после стычки со Стеллини задерживается, либо ее не будет вовсе.

На первых минутах опасность по очереди сгенерировали Макаллистер и Мудрик. Чемпион мира неточно замкнул прострел с фланга, затем не попал по воротам. Вингер "синих" тоже промахнулся, но зато заработал "горчичник" для Велтмана. Кажется, в каждом поединке "Челси" с участием Михаила можно смело ставить на заработанную украинцем желтую для оппонента.

Отличный шанс имел 18-летний форвард "Брайтона" Фергюсон, однако "Челси" спасла перекладина. Хозяева ответили результативно, открыв счет в поединке. Все тот же Мудрик классно протянул мяч с фланга в центр, аккуратно и выверенно отдал на Галлахера – Конор без раздумий пальнул, попал в Данка, и Санчес абсолютно не был готов к столь сложному рикошету (1:0). Снаряд летел в створ ворот, поэтому гол записали на того, кто бил, а ассист на того, кто пасовал. Это уже вторая результативная передача Мудрика в футболке "Челси", удивительно, но на данный момент Михаил – лучший по голевым в команде в рамках АПЛ-2022/23. Надо ли напоминать, что он переехал в Лондон зимой...

No Chelsea player has provided more Premier League assists this season than Mykhailo Mudryk (2). pic.twitter.com/rfW4B80fyV

Дальше "Брайтон" просто задавил "Челси". Во время передачи из глубины в направлении Эступиньяна сфера, кажется, попала в руку Пулишичу. Арбитр эпизод проигнорировал, хотя "чайки" имели право претендовать на пенальти. "Синие" плохо играли без мяча, допускали много моментов. Зазор между обороной и полузащитой был слишком большим, проваливалась средняя линия: пассивный Закариа не успевал, активный Галлахер чересчур застревал впереди, Энцо выглядел уставшим, ведь среди недели откатал матч ЛЧ в Мадриде.

Кепа вытащил удар Митомы после дриблинга японца, также испанец справился с сильным кивком головой от Фергюсона под перекладину. Во время борьбы за мяч Эван получил травму, его заменил Уэлбек. Гости додавили, это Данни сразу же вышел и удачно застрял на втором этаже между Чалоба и Фофана (1:1). "Челси" эффектно ответил, Пулишич попал в штангу, оформив чуть ли не самый опасный момент хозяев в поединке.

"Брайтон" нанес 12 ударов в первом тайме на "Стэмфорд Бридж". Это рекордное количество выстрелов, нанесенных по воротам "синих" в первой половине домашнего матча АПЛ с тех пор, как Opta начала обрабатывать данные (сезон-2003/04).

12 - Brighton attempted 12 shots in the first half at Stamford Bridge; the joint-most that Chelsea have faced in the first half of a Premier League home game on record (since 2003-04). Peppered. pic.twitter.com/3FhQG1uK1g