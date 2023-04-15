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Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23

Англия
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(2 голосов)

Как доказательство того, насколько сейчас все плохо у "синих"

Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лэмпард, как и обещал на пресс-конференции, прибегнул к ротации состава "Челси". Из особенно интересного у хозяев: Мудрик слева в старте и капитанская повязка для Кепы Аррисабалаги. Де Дзерби удивил лишь тем, что вообще появился на бровке. Либо дисквалификация после стычки со Стеллини задерживается, либо ее не будет вовсе.

На первых минутах опасность по очереди сгенерировали Макаллистер и Мудрик. Чемпион мира неточно замкнул прострел с фланга, затем не попал по воротам. Вингер "синих" тоже промахнулся, но зато заработал "горчичник" для Велтмана. Кажется, в каждом поединке "Челси" с участием Михаила можно смело ставить на заработанную украинцем желтую для оппонента.

Отличный шанс имел 18-летний форвард "Брайтона" Фергюсон, однако "Челси" спасла перекладина. Хозяева ответили результативно, открыв счет в поединке. Все тот же Мудрик классно протянул мяч с фланга в центр, аккуратно и выверенно отдал на Галлахера – Конор без раздумий пальнул, попал в Данка, и Санчес абсолютно не был готов к столь сложному рикошету (1:0). Снаряд летел в створ ворот, поэтому гол записали на того, кто бил, а ассист на того, кто пасовал. Это уже вторая результативная передача Мудрика в футболке "Челси", удивительно, но на данный момент Михаил – лучший по голевым в команде в рамках АПЛ-2022/23. Надо ли напоминать, что он переехал в Лондон зимой...

Дальше "Брайтон" просто задавил "Челси". Во время передачи из глубины в направлении Эступиньяна сфера, кажется, попала в руку Пулишичу. Арбитр эпизод проигнорировал, хотя "чайки" имели право претендовать на пенальти. "Синие" плохо играли без мяча, допускали много моментов. Зазор между обороной и полузащитой был слишком большим, проваливалась средняя линия: пассивный Закариа не успевал, активный Галлахер чересчур застревал впереди, Энцо выглядел уставшим, ведь среди недели откатал матч ЛЧ в Мадриде.

Кепа вытащил удар Митомы после дриблинга японца, также испанец справился с сильным кивком головой от Фергюсона под перекладину. Во время борьбы за мяч Эван получил травму, его заменил Уэлбек. Гости додавили, это Данни сразу же вышел и удачно застрял на втором этаже между Чалоба и Фофана (1:1). "Челси" эффектно ответил, Пулишич попал в штангу, оформив чуть ли не самый опасный момент хозяев в поединке.

"Брайтон" нанес 12 ударов в первом тайме на "Стэмфорд Бридж". Это рекордное количество выстрелов, нанесенных по воротам "синих" в первой половине домашнего матча АПЛ с тех пор, как Opta начала обрабатывать данные (сезон-2003/04).

Во втором тайме "Брайтон" продолжил работать в том же духе. Лэмпард одним заходом сделал четыре замены, но это почти никак не помогло "синим". В одном из эпизодов Чалоба и Джеймс не поняли друг друга, в результате чего активный Энсисо забрал себе мяч и пальнул в штангу, а Уэлбэк затем добил снаряд на трибуны. Лишь ближе к середине 45-минутки "Челси" провел неплохую атаку: Санчес отбил кросс Джеймса на Мудрика, но и украинец, набежав, выстрелил в голкипера.

И Кепе пришлось вытащить снаряд из сетки еще раз. Отвратительно сыграл "свободный художник" Жоау Фелиш. Португалец на своей половине поля пошел на троих, ожидаемо потерял мяч, затем не помог партнерам его вернуть – стоял и наблюдал. Как итог, Энсисо воспользовался дырой в 14-й зоне "Челси" (ведь все стянулись на фланг, работать за Жоау), прицелился и мощным красивым залпом снял паутинку с девятки (1:2). Де Дзерби выпустил 19-летнего парагвайца вместо травмированного Велтмана еще до перерыва и угадал с заменой на 100%.

Дальше "Брайтон" закрылся и просто действовал по ситуации, даже в контратаки не выбегал. А "Челси" мучился. Впервые за свою 122-летнюю историю "чайки" выиграли матч чемпионата на "Стэмфорд Бридж". Их победа легитимна по всем параметрам:

Михаил Мудрик выглядел в этом поединке очень неплохо, если вообще не сказать хорошо, особенно на фоне инертных партнеров. Наверное, останься тренером "Челси" Поттер – Михаил бы покинул поле во время той условной "4x" замены. Однако Лэмпард доверился украинцу, и в конце тот даже мог дальним ударом еще и ничью вырвать. Возможно, вряд ли Фрэнк планировал выпускать Мудрика в старте на ответный поединок против "Реала". Теперь не грех и передумать.

Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23 - изображение 1

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" – "Брайтон" 1:2

Голы: Галлахер (13) – Уэлбек (42), Энсисо (69)

"Челси": Аррисабалага – Чалоба, Фофана (Джеймс, 57), Бадиашиль, Чилвелл – Закариа (Маунт, 74), Фернандес (Ковачич, 57) – Пулишич (Зиеш, 56), Галлахер, Мудрик – Стерлинг (Феликс, 57)

"Брайтон": Санчес – Велтман (Энсисо, 28), Уэбстер (Ван Хекке, 86), Данк, Эступиньян – Грос, Кайседо – Марч, Макаллистер, Митома – Фергюсон (Уэлбек, 39)

Предупреждения: Галлахер (45), Чалоба (51) – Велтман (4), Санчес (77)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Дэнни Уэлбек Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Конор Галлахер Брайтон
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Комментарии (9)
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жажа_the_best (Харьков)
15.04.2023 в 20:09
На заметку любителям ставочек. Если мыльная звезда Мышка играет весь матч, то его команда обязательно проигрывает! Так случилось и сегодня. Так будет всегда!
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0
0
download1 (huyersk)
15.04.2023 в 19:39
Грають без тактики, без схем, хто як може у Челсі, кожен сам за себе. Потрібен тренер. Мудрик та Чілвел - найкращі сьогодні. Гол дивовижний Брайтон поклав, давно таких не бачив
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2023 в 20:10
брайтон высоко прессингует - идеальная ситуация для дальних забросов за спину защитникам на ход ракете, но лэмпард, видимо, этого не знает
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
15.04.2023 в 19:28
Лучший матч Мудрика в Челси. Но в зщите он - жах, совсем не хочет отрабатывать
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+1
0
Лекарь (село Дарниця)
15.04.2023 в 19:37
А я вважаю, що нормально він відробляв. До речі, стосовно відпрацювання у захисті. Головна зірка Челсі, Жоау Феліш, при другому забитому суперником м"ячі, спочатку сам цей м"яч втратив, а потім полінувався відпрацювати у захисті. Як результат - гол у ворота Челсі. А Михайло працював і туди, і сюди. Як міг. Ще хочу зауважити, що деякі партнери Миху просто не бачать. От не хочуть бачити на полі.
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+1
0
download1 (huyersk)
15.04.2023 в 19:42
Так, є прогрес у грі на оборону в Михайла. А те, що партнери не бачать є вина Мудріка - замало пропонує себе. Це прийде з часом, коли будуть награні комбінації
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
15.04.2023 в 19:11
Це уже просто смішно. Челсі це дно. Коли продавали Мудрика, я це писав, але тоді зі мною тут багато хто сперечався. Цікаво, чи залишились ще такі зараз...
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
15.04.2023 в 19:25
Хто міг сперечатися? Те що команда зараз дно розуміє навіть босс самого Челсі
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2023 в 19:03
если бы не кепка и штанги/перекладины, то преимущество брайтона по голам было бы в районе 5-6! а ракета отыграл хорошо: голевой пас, быстрые проходы, смелость в принятии решения на ооочень дальний удар в концовке встречи, ... но в защите, как и раньше, работает процентов на 20. ну а челсепаха всё никак не может найти оптимальное сочетание игроков
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+1
-2

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