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Гюндоган согласовал контракт с Барселоной, - источник

Англия
(1 голосов)

Переход игрока случится летом

Гюндоган согласовал контракт с Барселоной, - источник

Фото: twitter.com/IlkayGuendogan

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, чей контракт с английской командой истекает по окончании сезона, станет футболистом "Барселоны". Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в Twitter.

По сведениям источника, 32-летний Гюндоган подпишет контракт с испанским клубом на два сезона с возможностью продления ещё на год. Зарплата немецкого полузащитника составит € 12 млн до вычета налогов. Он перейдёт в "Барселону" на правах свободного агента.

Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В 40 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и пять результативных передач.

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 14:26
И ради этого шлемазла жертвовать Кессье, действительно классным футболистом? Барсастайл!
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Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 14:21
Год на лавке, а потом в аренду в Турцию? А хули, схема уже отработанная.
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