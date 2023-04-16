Гюндоган согласовал контракт с Барселоной, - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, чей контракт с английской командой истекает по окончании сезона, станет футболистом "Барселоны". Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в Twitter .

По сведениям источника, 32-летний Гюндоган подпишет контракт с испанским клубом на два сезона с возможностью продления ещё на год. Зарплата немецкого полузащитника составит € 12 млн до вычета налогов. Он перейдёт в "Барселону" на правах свободного агента.

Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В 40 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и пять результативных передач.