АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пар

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Лучше победить пять раз по 1:0, чем один раз 5:0", - такое правило выберут большинство тренеров. Однако реальность у "Ливерпуля" несколько иная. 5 марта "мерсисайдцы" разгромили "Манчестер Юнайтед" 7:0, затем пять матчей не побеждали, а сегодня "Лидс" пропустил от подопечных Клоппа уже шесть. И сценарии поединков против "манкунианцев", что против "павлинов" были практически одинаковы.

В первом тайме команды выглядели достаточно сухо. "Лидс" до поры был даже более активным в атаке, однако все равно какого-то чрезвычайного момента с обеих сторон за стартовые пол часа не было. Все изменилось перед перерывом: гости дважды отличились в воротах Мелье.

Французский голкипер в общем был не у дел, ведь он пропустил первый же удар в створ. Хозяева ошиблись вблизи своей штрафной, и после контратаки Гакпо замкнул прострел Александера-Арнольда. Второй гол сразу же забил Салах, только завершивший классную работу от Жоты.

При такой "игре" два гола – это хороший результат. Возможно, на второй тайм гости и выходили играть на содержание (или хотя бы не слишком спешить вперед). Однако сразу же с раздевалки пропустили: Конате потерял мяч, Синистерра его (и весь “Ливерпуль”) за это наказал.

Этот гол дал больше проблем "Лидсу". “Мерсисайдцы” стали более активны в атаке, и посыпали голами. "Павичи" в то же время практически ничего не создали – только ответили ударом Ааронсона в крестовину. Жота за 21 минуту оформил дубль в стиле нападающего – завершил атаки. Салах на 64-й минуте забил второй гол в матче. Мяч египтянина получился довольно эффектным благодаря великолепной, по всем канонам, контратаке.

Но это еще не всё. Клопп провел первые замены после 80-й минуты, но в интервал нескольких минут на поле появились сразу пять свежих игроков. Это помогло создать моменты в атаке. Сначала он был у Диаса, потом у Фирмино, но джокером сегодня стал все-таки Нуньес, который прекрасно разобрался с соперниками в штрафной.

Кстати, пас на Дарвина отдал Трент. В общей сложности у него сегодня два ассиста. Александер-Арнольд много играл именно в центре поля – некий стиль Зинченко. Англичанин точно заслуживает сегодня похвалы, ведь атаковать у него получается лучше, чем играть в обороне. Интересно будет посмотреть на такое амплуа Трента в матчах не против команд из нижней части турнирной таблицы.

"Ливерпуль" благодаря трем набранным очкам никуда не поднялся, но закрепился на восьмом месте. Бороться за еврокубки можно, но нужно хотя бы иметь такую реализацию, как сегодня. Мелье настолько тяжело было против "мерсисайдцев", что за 90 минут он смог сделать только один сейв. Здесь больше вопросов именно к защитникам: очень они неплотно играли.

"Лидс" тоже с места не сдвинулся – "павлины" и дальше 16-е. В следующих трех матчах подопечные Грасии встретятся с двумя прямыми конкурентами за сохранение прописки в АПЛ. Там многое решится.

"Лидс" – "Ливерпуль" 1:6

Голы: Синистерра 47 – Гакпо 35, Салах 39, 64, Жота 52, 74, Нуньес 90

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо – Маккенни, Хунке – Гаррисон (Ньонто 77), Ааронсон (Рюттер 66), Синистерра (Форшоу 77) – Родриго (Саммервилл 66)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер 81), Фабинью (Тьяго 85), Джонс – Салах (Нуньес 81), Гакпо (Луис Диас 81), Жота (Фирмино 82)

Предупреждение: Фабинью 42