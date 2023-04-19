Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-наставник Шахтера интересен еще одному клубу из АПЛ
Португалец может отправиться в Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может сменить чемпионат Франции на английскую Премьер-лигу.
Как сообщает The Guardian, португалец попал в шорт-лист "Вест Хэма" на замену Дэвиду Мойесу. Мойес, вероятно, покинет команду в конце сезоне. Однако окончательное решение еще не принято.
Кроме того, "молотобойцы" могут рассмотреть еще двух кандидатов, которые недавно остались без работы. Речь идет о экс-коуче "Челси" Грэме Поттере и бывшем наставнике "Лестера" Брендана Роджерса.
Заметим, что сейчас Фонсека тренирует "Лилль". Команда с 55 очками и занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. Ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" может трудоустроиться в другом клубе АПЛ.
"Вест Хэм" идет 15-м в АПЛ, набрав 31 балл.
Популярное сейчас
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- "Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
- Арсенал превзошел себя, но этого недостаточно, чтобы отобрать титул у Манчестер Сити
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО