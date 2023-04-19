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Экс-наставник Шахтера интересен еще одному клубу из АПЛ

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Португалец может отправиться в Англию

Экс-наставник Шахтера интересен еще одному клубу из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может сменить чемпионат Франции на английскую Премьер-лигу.

Как сообщает The Guardian, португалец попал в шорт-лист "Вест Хэма" на замену Дэвиду Мойесу. Мойес, вероятно, покинет команду в конце сезоне. Однако окончательное решение еще не принято.

Кроме того, "молотобойцы" могут рассмотреть еще двух кандидатов, которые недавно остались без работы. Речь идет о экс-коуче "Челси" Грэме Поттере и бывшем наставнике "Лестера" Брендана Роджерса.

Заметим, что сейчас Фонсека тренирует "Лилль". Команда с 55 очками и занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. Ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" может трудоустроиться в другом клубе АПЛ.

"Вест Хэм" идет 15-м в АПЛ, набрав 31 балл.

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В статье: Паулу Фонсека Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лилль
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