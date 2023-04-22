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Астон Вилла собирается предложить 55 миллионов евро за двух игроков Манчестер Сити

Англия
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Команда хочет усилить линию защиты и полузащиты

Астон Вилла собирается предложить 55 миллионов евро за двух игроков Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" провела внутреннее обсуждение трансфера двух игроков "Манчестер Сити".Клуб летом может предложить "горожанам" 55 миллионов фунтов стерлингов за Кайла Уокера и Келвина Филлипса.

Отмечается, что "Сити", вероятно, согласится на такое предложение. 27-летний Филлипс и 32-летний Уокер - одни из главных летних трансферных целей "Астон Виллы", поскольку Унаи Эмери стремится усилить позицию правого защитника и центрального хавбека.

Контракт Уокера с "Сити" заканчивается в конце следующего сезона, Тransfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Цена Филлипса – 35 миллионов евро, его соглашение с манчестерским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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В статье: Кайл Уокер Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Калвин Филлипс
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Источник:
Football Insider

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