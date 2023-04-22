Астон Вилла собирается предложить 55 миллионов евро за двух игроков Манчестер Сити

"Астон Вилла" провела внутреннее обсуждение трансфера двух игроков "Манчестер Сити".Клуб летом может предложить "горожанам" 55 миллионов фунтов стерлингов за Кайла Уокера и Келвина Филлипса.

Отмечается, что "Сити", вероятно, согласится на такое предложение. 27-летний Филлипс и 32-летний Уокер - одни из главных летних трансферных целей "Астон Виллы", поскольку Унаи Эмери стремится усилить позицию правого защитника и центрального хавбека.

Контракт Уокера с "Сити" заканчивается в конце следующего сезона, Тransfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Цена Филлипса – 35 миллионов евро, его соглашение с манчестерским клубом рассчитано до лета 2028 года.