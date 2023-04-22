Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла собирается предложить 55 миллионов евро за двух игроков Манчестер Сити
Команда хочет усилить линию защиты и полузащиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" провела внутреннее обсуждение трансфера двух игроков "Манчестер Сити".Клуб летом может предложить "горожанам" 55 миллионов фунтов стерлингов за Кайла Уокера и Келвина Филлипса.
Отмечается, что "Сити", вероятно, согласится на такое предложение. 27-летний Филлипс и 32-летний Уокер - одни из главных летних трансферных целей "Астон Виллы", поскольку Унаи Эмери стремится усилить позицию правого защитника и центрального хавбека.
Контракт Уокера с "Сити" заканчивается в конце следующего сезона, Тransfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Цена Филлипса – 35 миллионов евро, его соглашение с манчестерским клубом рассчитано до лета 2028 года.
Популярное сейчас
- Утраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча
- Россиян стало еще почти на семь сотен меньше. Генштаб обновил потери оккупантов на войне
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО