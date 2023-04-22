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Наггельсманн склоняется к варианту работы в Тоттенхэме после отказа другого лондонского клуба

Англия
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Тренер рассматривал разные предложения, но сейчас сосредоточился на одном из них

Наггельсманн склоняется к варианту работы в Тоттенхэме после отказа другого лондонского клуба

фото из свободных источников

Новина українською

Немецкий тренер Юлиан Наггельсманн после отказа возглавить "Челси" сосредоточился на возможном назначении в "Тоттенхэме".

Другими словами, наставник может принять предложение, которое отклонил Томас Тухель, заменивший его в "Баварии". Ранее немцу также предлагали работу в северном Лондоне, однако условия сотрудничества согласовать не получилось.

Как известно, ранее "Тоттенхэм" уволил Антонио Конте и до конца сезона назначил исполняющим обязанности главного тренера Кристиана Стеллини. Наггельсманн в свою очередь был уволен с поста тренера "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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