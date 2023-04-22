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Наггельсманн склоняется к варианту работы в Тоттенхэме после отказа другого лондонского клуба
Тренер рассматривал разные предложения, но сейчас сосредоточился на одном из них
фото из свободных источников
Немецкий тренер Юлиан Наггельсманн после отказа возглавить "Челси" сосредоточился на возможном назначении в "Тоттенхэме".
Другими словами, наставник может принять предложение, которое отклонил Томас Тухель, заменивший его в "Баварии". Ранее немцу также предлагали работу в северном Лондоне, однако условия сотрудничества согласовать не получилось.
Как известно, ранее "Тоттенхэм" уволил Антонио Конте и до конца сезона назначил исполняющим обязанности главного тренера Кристиана Стеллини. Наггельсманн в свою очередь был уволен с поста тренера "Баварии".
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