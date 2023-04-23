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Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола

Англия
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"Горожане" прошли "Арсенал" и "Челси"

Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил "Шеффилд" (3:0) и вышел в финал Кубка Англии. "Горожане" стали первым клубом с 1966-го, который дошел до финала, оставив свои ворота нетронутыми.

В сезоне-1965/66 без пропущенных до финала дошел "Эвертон".

"Манчестер Сити" оставил ворота сухими в матчах против "Бернли" (6:0), "Бристоля" (3:0), "Арсенала" (1:0) и "Челси" (4:0).

Второй финалист определится сегодня, 23-го апреля: "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Брайтона".

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В статье: Кубок Англии Манчестер Сити
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