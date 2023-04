Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола

"Манчестер Сити" разгромил "Шеффилд" (3:0) и вышел в финал Кубка Англии. "Горожане" стали первым клубом с 1966-го, который дошел до финала, оставив свои ворота нетронутыми.

В сезоне-1965/66 без пропущенных до финала дошел "Эвертон".

"Манчестер Сити" оставил ворота сухими в матчах против "Бернли" (6:0), "Бристоля" (3:0), "Арсенала" (1:0) и "Челси" (4:0).

Второй финалист определится сегодня, 23-го апреля: "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Брайтона".

