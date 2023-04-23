Уолкотт - после гола в ворота Арсенала: Надеюсь, теперь они выиграют все матчи и станут чемпионами

Нападающий "Саутгемптона" Тео Уолкотт, отличившийся в ворота лондонского "Арсенала" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги, признался, что не имел права отпраздновать гол в ворота своей бывшей команды.

"Мой сын будет очень разочарован тем, что я не отпраздновал, но я просто не мог. Надеюсь, "Арсенал" теперь выиграет оставшиеся матчи и возьмёт титул", - сказал игрок после матча.

34-летний Уолкотт выступал за "Арсенал" с 2006 по 2018 год. В 397 матчах за команду на его счету 108 голов и 80 результативных передач. Вместе с "канонирами" Тео выиграл пять трофеев - три Кубка Англии и два Суперкубка.