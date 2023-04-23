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Руни: Я большой поклонник Рамсдейла. Его не смутит Эрлинг Холанд
Легенда "МЮ" считает вратаря "канониров" очень профессиональным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о вратаре лондонского "Арсенала" Аароне Рамсдейле и поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Манчестер Сити":
"Я его большой поклонник. Несмотря на свою ошибку в матче с "Саутгемптоном", он совершил ряд фантастических спасений и сыграл с огромным энтузиазмом. Он напоминает мне Петера Шмейхеля. Очевидно, что Рамсдейлу нужно продолжать совершенствоваться, чтобы приблизиться к уровню Шмейхеля, но в целом он очень близок к датчанину.
Его не смутит Эрлинг Холанд, а Микель Артета наверняка захочет, чтобы его защитники тоже играли без страха против норвежца, может быть, даже слегка провоцировали его, чтобы вывести из себя", - говорит Руни.
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