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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед победил Брайтон в серии пенальти и вышел в финал
В основное время команды не забивали
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/2 финала
"Уэмбли" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
“Брайтон” последний раз выходил в финал 40 лет назад. Тогда "чайки" были в шаге от победы, но в конце концов уступили "Манчестер Юнайтед" в двухматчевом противостоянии. На этот раз снова "манкунианцы" стали препятствием на пути к титулу. Хотя у подопечных Де Дзерби были все шансы пройти дальше.
"Чайки" были более активны на старте. Эффектный сейв на свой счет записал де Хеа – он потянул мощный удар Макаллистера со штрафного во вратарский угол. Голкипер номинальных хозяев Санчес тоже не дремал – парировал выстрел Фернандеша.
После интенсивного начала команды чуть-чуть нажали на тормоза. Было много борьбы в центре поля, увеличилось количество фолов. А вот завершение первого тайма "Брайтон" провалил. Трижды могли "манкунианцы" забивать, но ни Фернандеш, ни Марсьяль, ни Эриксен свои моменты не реализовали.
На 56-й минуте случился самый опасный момент основного времени. Энсисо с добивания классно послал мяч под перекладину, но и здесь де Хеа отбил. После этого команды обменялись атаками, но до удара не привели. Последние 20 минут второго тайма коллективы играли спокойно: боялись ошибиться. Доводили матч до овертайма.
Knocking on the door ????@OfficialBHAFC come close!#EmiratesFACup pic.twitter.com/OwtekeSyRd— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023
В финальных 30 минут определенная усталость с обеих сторон помогала наполнить игру контратаками. На 105-й минуте Санчес решил записать свой сейв в конкуренты спасения де Хеа. Рашфорд пробил из линии штрафной, мяч рикошетом от колена Уэбстера полетел в направлении правой девятки, а испанский голкипер номинальных хозяев парировал.
An incredible reflex save from Robert Sánchez ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023
Look at the deflection!#EmiratesFACup pic.twitter.com/TAneLczBdt
На 113-й минуте и свой победный момент создали “чайки”. Прекрасной комбинацией они вывели Митому на позицию перед самыми воротами, но японец далеко отпустил мяч первым касанием и еще сфолил. Мог быть и удален.
Послематчевые пенальти обе команды били уверенно – промахнулись лишь на 13-м ударе. Но здесь скорее вопрос к голкиперам. Даже если они угадывали направление полета мяча, практически никак не мешали траектории. Лишь однажды Санчес чуть не парировал выстрел из точки от Забитцера. В конце концов, судьбу противостояния решил Марч – он пробил выше ворот.
This is what it means ❤️#MUFC || #FACup pic.twitter.com/00eNS3g1DI— Manchester United (@ManUtd) April 23, 2023
В финале мы увидим Манчестерское дерби. В этом сезоне "манкунианцы" и "горожане" по одному разу обыграли друг друга. Теперь можно будет окончательно определить, кто лучше в личном противостоянии.
Финал состоится 3 июня на "Уэмбли" – через неделю после завершения чемпионата.
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 0:0 (серия пенальти 6:7)
Брайтон: Санчес – Гросс, Уэбстер, Данк, Эступиньян – Кайседо, Макаллистер – Марч, Энсисо (Велтман 67), Митома – Уэлбек (Ундав 75)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Маласия 101), Линделоф, Шоу, Далот – Каземиро, Эриксен (Фред 62) – Антони (Забитцер 91), Фернандеш (Вегхорст 101), Рашфорд – Марсьяль (Санчо 85)
Предупреждения: Митома 90+2 – Каземиро 36, Шоу 53, Линделоф 97
Незабитый послематчевой пенальти: Марч (выше ворот)
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