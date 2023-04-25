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Два игрока Челси пропустят остаток сезона из-за повреждений

Англия
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С таким большим составом потеря несерьезная

Два игрока Челси пропустят остаток сезона из-за повреждений

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Лэмпард подтвердил, что Рис Джеймс и Мейсон Маунт выбыли до конца сезона. Защитник получил повреждение в ответном матче с "Реалом" (0:2), а хавбек перенесет операцию на тазе.

Согобщается, что у Маунта были проблемы с тазом последние несколько месяцев. Тем не менее, Лэмпард предположил, что он сможет сыграть в заключительном поединке АПЛ с "Ньюкаслом", который запланирован на 28-е мая. Вероятность этого небольшая.

Джеймс сыграл всего в 16-ти поединках в текущей кампании. Из-за травм он пропустил уже 110 дней.

Маунт сыграл в 35-ти поединках, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Он потерял место в основе и скорее всего покинет клуб будущим летом. Сообщалось, что им интересуются в "Баварии".

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт Рис Джеймс
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Источник:
espn.com

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