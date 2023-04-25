Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Челси пропустят остаток сезона из-за повреждений
С таким большим составом потеря несерьезная
Getty Images / Global Images Ukraine
Фрэнк Лэмпард подтвердил, что Рис Джеймс и Мейсон Маунт выбыли до конца сезона. Защитник получил повреждение в ответном матче с "Реалом" (0:2), а хавбек перенесет операцию на тазе.
Согобщается, что у Маунта были проблемы с тазом последние несколько месяцев. Тем не менее, Лэмпард предположил, что он сможет сыграть в заключительном поединке АПЛ с "Ньюкаслом", который запланирован на 28-е мая. Вероятность этого небольшая.
Джеймс сыграл всего в 16-ти поединках в текущей кампании. Из-за травм он пропустил уже 110 дней.
Маунт сыграл в 35-ти поединках, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Он потерял место в основе и скорее всего покинет клуб будущим летом. Сообщалось, что им интересуются в "Баварии".
Популярное сейчас
- Экс-форвард молодежки Шахтера пропал под Бахмутом
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Эффектное исполнение: Мудрик забил яркий гол на тренировке Челси - ВИДЕО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО