Партнер Мудрика по левому флангу выбыл почти на месяц из-за травмы

Стала известна причина отсутствия левого защитника "Челси" Марка Кукурельи в матче 33-го тура АПЛ против "Брентфорда" (0:2).

У 24-летнего испанца мышечная травма. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Из-за повреждения футболист может пропустить 2-3 недели. Ближайшие соперники лондонцев - "Арсенал", "Борнмут", "Ноттингем" и "Ман Сити".

В нынешнем сезоне Кукурелья принял участие в 33 матчах "синих" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Также добавим, что Марк играет вместе с украинцем Михаилом Мудриком на одном фланге.

Ранее стало известно, что два футболиста "Челси" выбыли до конца сезона из-за травм.