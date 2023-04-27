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Партнер Мудрика по левому флангу выбыл почти на месяц из-за травмы

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Партнер Мудрика по левому флангу выбыл почти на месяц из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стала известна причина отсутствия левого защитника "Челси" Марка Кукурельи в матче 33-го тура АПЛ против "Брентфорда" (0:2).

У 24-летнего испанца мышечная травма. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Из-за повреждения футболист может пропустить 2-3 недели. Ближайшие соперники лондонцев - "Арсенал", "Борнмут", "Ноттингем" и "Ман Сити".

В нынешнем сезоне Кукурелья принял участие в 33 матчах "синих" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Также добавим, что Марк играет вместе с украинцем Михаилом Мудриком на одном фланге.

Ранее стало известно, что два футболиста "Челси" выбыли до конца сезона из-за травм.

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В статье: Челси (Лондон) Марк Кукурелья
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