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Лэмпард: Отсутствие голов было еще до моего прихода – проблема в составе Челси

Англия
(2 голосов)

Специалист разобрал поединок с "Брентфордом"

Лэмпард: Отсутствие голов было еще до моего прихода – проблема в составе Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

И.о главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Брентфорда" (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

"Брентфорд" всегда усложняет игру, разворачивая соперников и добавляя динамики. Не собираюсь сидеть, слушать и жаловаться на игроков, чувствую к ним симпатию. Проблема не заключалась в применении нашей игры. Думаю, будь мы на 20% увереннее - победили бы "Брентфорд", без неуважения к сопернику, потому что он способен с кем угодно играть.

Проблема с отсутствием голов была еще до моего назначения. Когда забиваем не так много, состав нужно формировать с точки зрения тактики, как это было против "Реала". Возможно, свежий Обамеянг будет забивать. Но ясно, что проблема в составе команды.

Полностью уважаю Обамеянга как футболиста, но не мог поставить его против Реала. Я рассчитывал на него против "Брентфорда". Он игрок профиля девятки – больше таких в составе нет.

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Просто такова реальность. Не думаю, что сейчас следует делать еще один шаг дальше, чем следующий. Футболисты должны иметь индивидуальную мотивацию, бороться за изменение ситуации. В первом тайме мы играли с тремя защитниками, но не были эффективны в атаке, во втором тайме мы больше атаковали, но потом пропустили. Делаем всё возможное, чтобы повлиять на команду.

Меня не волнует, что думают люди за пределами клуба. Я здесь не просто так. Мне не ставили планку или задание на короткое время. Очень трудно произвести большие изменения, но нужно продолжать работать. Принял команду, зная о возможных рисках.

Конечно, фаны переживают за команду после 20 успешных лет. У меня нет проблем с освистыванием фанатов. Я защищаю игроков, потому что знаю, что это молодые футболисты, которые хотят добиться успеха. Говорите, я оправдываю игроков – это не так, я поддерживаю их. Когда мы побеждаем – фаны нас поддерживают, когда проигрываем – понятно, что разочарованы", - сказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Брентфорд Челси (Лондон)
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Источник:
Football.London

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.04.2023 в 11:15
Шикарна трансферна політика призвела до того, що немає кому грати, тим більше забивати)))) Нагадайте мені сукупну вартість гравців Челсі?)))))
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