Лэмпард: Отсутствие голов было еще до моего прихода – проблема в составе Челси

И.о главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Брентфорда" (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

"Брентфорд" всегда усложняет игру, разворачивая соперников и добавляя динамики. Не собираюсь сидеть, слушать и жаловаться на игроков, чувствую к ним симпатию. Проблема не заключалась в применении нашей игры. Думаю, будь мы на 20% увереннее - победили бы "Брентфорд", без неуважения к сопернику, потому что он способен с кем угодно играть.

Проблема с отсутствием голов была еще до моего назначения. Когда забиваем не так много, состав нужно формировать с точки зрения тактики, как это было против "Реала". Возможно, свежий Обамеянг будет забивать. Но ясно, что проблема в составе команды.

Полностью уважаю Обамеянга как футболиста, но не мог поставить его против Реала. Я рассчитывал на него против "Брентфорда". Он игрок профиля девятки – больше таких в составе нет.