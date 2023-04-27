Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэмпард: Отсутствие голов было еще до моего прихода – проблема в составе Челси
Специалист разобрал поединок с "Брентфордом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
И.о главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Брентфорда" (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
"Брентфорд" всегда усложняет игру, разворачивая соперников и добавляя динамики. Не собираюсь сидеть, слушать и жаловаться на игроков, чувствую к ним симпатию. Проблема не заключалась в применении нашей игры. Думаю, будь мы на 20% увереннее - победили бы "Брентфорд", без неуважения к сопернику, потому что он способен с кем угодно играть.
Проблема с отсутствием голов была еще до моего назначения. Когда забиваем не так много, состав нужно формировать с точки зрения тактики, как это было против "Реала". Возможно, свежий Обамеянг будет забивать. Но ясно, что проблема в составе команды.
Полностью уважаю Обамеянга как футболиста, но не мог поставить его против Реала. Я рассчитывал на него против "Брентфорда". Он игрок профиля девятки – больше таких в составе нет.
Просто такова реальность. Не думаю, что сейчас следует делать еще один шаг дальше, чем следующий. Футболисты должны иметь индивидуальную мотивацию, бороться за изменение ситуации. В первом тайме мы играли с тремя защитниками, но не были эффективны в атаке, во втором тайме мы больше атаковали, но потом пропустили. Делаем всё возможное, чтобы повлиять на команду.
Меня не волнует, что думают люди за пределами клуба. Я здесь не просто так. Мне не ставили планку или задание на короткое время. Очень трудно произвести большие изменения, но нужно продолжать работать. Принял команду, зная о возможных рисках.
Конечно, фаны переживают за команду после 20 успешных лет. У меня нет проблем с освистыванием фанатов. Я защищаю игроков, потому что знаю, что это молодые футболисты, которые хотят добиться успеха. Говорите, я оправдываю игроков – это не так, я поддерживаю их. Когда мы побеждаем – фаны нас поддерживают, когда проигрываем – понятно, что разочарованы", - сказал Лэмпард.
Популярное сейчас
- Вице-президент Черноморца дал разъяснение по поводу Алефиренко
- Конопля - об инциденте со сборной: Сижу в перерыве матча с Рухом, заварил чай, а мне говорят - переодевайся
- Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях
- АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Встречайте чемпиона
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО