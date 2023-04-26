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АПЛ. Челси - Брентфорд 0:2. Все хуже и хуже

Англия
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(1 голосов)

Пятое подряд поражение Лэмпарда

АПЛ. Челси - Брентфорд 0:2. Все хуже и хуже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Конечно, нам было приятно, что “Челси” продемонстрировал нам столько уважения, но я был удивлен их стартовым составом”, – признался после матча главный тренер “Брентфорда” Томас Франк.

Только пять команд в чемпионате Англии забили меньше голов, чем “Челси” (30), но в матче с “Брентфордом” (без побед в последних шести турах) Фрэнк Лэмпард почему-то решает играть с пятью защитниками, четырьмя опорниками и Рахимом Стерлингом, который должен был исполнять роль форварда.

Очевидно, что у “Челси” ничего не получалось в атаке. В первые 25 минут на две команды вообще не было ни одного удара в матче. “Брентфорд”, казалось, это устраивало, что стремился делать на поле “Челси” сказать было сложно. Отчаянный удар Тьяго Силвы с 30 метров просуммировал всю фрустрацию игроков “Челси”, но и не только их, но и болельщиков клуба, которые сегодня даже не полностью заполнили стадион, да и в целом всех, кто связанный с “Челси”. Поскорее бы этот сезон уже закончился.

“Брентфорд” выигрывал после первого тайма, не выполнив ни одного удара в створ. Йенсен выполнил подачу с углового, мяч упал на голову Йоргенсена, а затем рикошетом от Аспиликуэты залетел в ворота.

Михаил Мудрик и Пьер-Эмерик Обамеянг появились сразу после перерыва, и у “Челси” наконец-то появилось движение в атаке. Мудрик добавил скорости и динамичности статичным действиям хозяев, Обамяенг радовал просто своим присутствием в штрафную – наконец-то туда можно было отправить мяч.

Мудрик часто брал игру на себя, и был активен, но именно после его потери “Челси” пропустил второй гол. Просто не повезло. Томас Франк видя, как его команду поджимают, провел тройную замену, и Мбемо, один из футболистов вышедших на поле, свободно выполнил проход по флангу после паса Баптиста, вошел в штрафную, и переиграл Кепу.

На последние десять минут матча было смотреть очень сложно. Очередное поражение Фрэнка Лэмпарда, уже пятое подряд. Когда уже завершится этот сезон…

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Брентфорд” 0:2

Голы: Аспиликуэта 37 (авт.), Мбемо 78

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Аспиликуэта (Обамеянг 46), Фернандес (Феликс 79), Ковачич, Чилуэлл – Канте, Галлахер (Мудрик 46) – Стерлинг (Мадуэке 79)

“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Пиннок, Йоргенсен, Расмуссен – Янельт, Оньека (Дамсгор 62), Йенсен (Баптист 62) – Висса (Мбемо 62), Тоуни (Шаде 83)

Предупреждения: Фофана 72 – Йенсен 46, Генри 73

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Брентфорд Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик
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Комментарии (10)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2023 в 00:10
а де это дерево хавертц? неужели лэмпард понял его "возможности"?))
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miruk 81 (львів)
27.04.2023 в 00:06
Як на мене Лемпард не вгадав зі стартовим складом. А взагалі Їм бракує плеймейкера, людини, яка б віддавала розрізні паси.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2023 в 00:08
им мог бы быть феликс, если бы не был таким эгоистичным г4вном!
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0
0
Доктор Хаймарс
26.04.2023 в 23:58
А в Мадриде гордятся победой над никакущим Членси. Считают, что Реал сейчас в космической форме.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2023 в 00:00
мансы 4 влупили анесраликам - пусть об этом думают
Ответить
0
0
Доктор Хаймарс
27.04.2023 в 00:11
арсенарики.. арсеголики.. арсенолики..
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.04.2023 в 23:53
посмотрим, что кот леопольд (почеттино) сделает с этим сбродом))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.04.2023 в 23:48
игра - сумбур! ни связей между игроками, ни командной тактики... нулячие миллионеры!
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
26.04.2023 в 23:47
Челсі звільнив Тухєля - отримав мінус 1000 в карму. Баварія звільнила Нагельсмана - отримала мінус 1000 в карму. Тухєль пішов на місце Нагельсмана - Баварія отримала ще мінус півтищі в карму, та вилетіла з ЛЧ. Челсі взяв на роботу тренера без нормальної кваліфікації (Лємпарда) - теж отримує мінус тисячу в карму. Карма, вона така.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.04.2023 в 23:46
а феликс-то - гниль!
Ответить
0
0

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