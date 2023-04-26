АПЛ. Челси - Брентфорд 0:2. Все хуже и хуже

“Конечно, нам было приятно, что “Челси” продемонстрировал нам столько уважения, но я был удивлен их стартовым составом”, – признался после матча главный тренер “Брентфорда” Томас Франк.

2021/22: 4️⃣6️⃣

2022/23: 4️⃣7️⃣



Passing last year's points tally in style pic.twitter.com/PiNQEpzOdk — Brentford FC (@BrentfordFC) April 26, 2023

Только пять команд в чемпионате Англии забили меньше голов, чем “Челси” (30), но в матче с “Брентфордом” (без побед в последних шести турах) Фрэнк Лэмпард почему-то решает играть с пятью защитниками, четырьмя опорниками и Рахимом Стерлингом, который должен был исполнять роль форварда.

Очевидно, что у “Челси” ничего не получалось в атаке. В первые 25 минут на две команды вообще не было ни одного удара в матче. “Брентфорд”, казалось, это устраивало, что стремился делать на поле “Челси” сказать было сложно. Отчаянный удар Тьяго Силвы с 30 метров просуммировал всю фрустрацию игроков “Челси”, но и не только их, но и болельщиков клуба, которые сегодня даже не полностью заполнили стадион, да и в целом всех, кто связанный с “Челси”. Поскорее бы этот сезон уже закончился.

“Брентфорд” выигрывал после первого тайма, не выполнив ни одного удара в створ. Йенсен выполнил подачу с углового, мяч упал на голову Йоргенсена, а затем рикошетом от Аспиликуэты залетел в ворота.

Михаил Мудрик и Пьер-Эмерик Обамеянг появились сразу после перерыва, и у “Челси” наконец-то появилось движение в атаке. Мудрик добавил скорости и динамичности статичным действиям хозяев, Обамяенг радовал просто своим присутствием в штрафную – наконец-то туда можно было отправить мяч.

Мудрик часто брал игру на себя, и был активен, но именно после его потери “Челси” пропустил второй гол. Просто не повезло. Томас Франк видя, как его команду поджимают, провел тройную замену, и Мбемо, один из футболистов вышедших на поле, свободно выполнил проход по флангу после паса Баптиста, вошел в штрафную, и переиграл Кепу.

На последние десять минут матча было смотреть очень сложно. Очередное поражение Фрэнка Лэмпарда, уже пятое подряд. Когда уже завершится этот сезон…

Frank Lampard's last 19 games as a manager:



Lost 2-1 ❌

Lost 2-0 ❌

Lost 1-0 ❌

Lost 2-0 ❌

Lost 2-1 ❌

Lost 3-1 ❌

Lost 4-1 ❌

Drew 1-1 ➖

Lost 2-1 ❌

Lost 3-0 ❌

Lost 4-1 ❌

Lost 2-0 ❌

Drew 0-0 ➖

Won 3-0 ✅

Lost 1-0 ❌

Lost 2-0 ❌

Lost 2-1 ❌

Lost 2-0 ❌

Lost 2-0 ❌… pic.twitter.com/Q9BNZtVQxu — Telegraph Football (@TeleFootball) April 26, 2023

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Брентфорд” 0:2

Голы: Аспиликуэта 37 (авт.), Мбемо 78

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Аспиликуэта (Обамеянг 46), Фернандес (Феликс 79), Ковачич, Чилуэлл – Канте, Галлахер (Мудрик 46) – Стерлинг (Мадуэке 79)

“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Пиннок, Йоргенсен, Расмуссен – Янельт, Оньека (Дамсгор 62), Йенсен (Баптист 62) – Висса (Мбемо 62), Тоуни (Шаде 83)

Предупреждения: Фофана 72 – Йенсен 46, Генри 73