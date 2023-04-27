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Манчестер Юнайтед ни при каких обстоятельствах не продаст Каземиро

Англия
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Тухель хотел бы себе бразильца

Манчестер Юнайтед ни при каких обстоятельствах не продаст Каземиро

manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать Каземиро ни при каких обстоятельствах, несмотря на интерес "Баварии". Главный тренер Эрик тен Хаг планирует строить команду вокруг него.

Сам Каземиро также не собирается уходить.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель впечатлен игровыми качествами Каземиро и ему нужен игрок в команду как раз такого плана.

В этом сезоне бразильский хавбек провел за "МЮ" 44 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего хавбека в 50 миллионов евро.

Прошлым летом Каземиро перешел в "МЮ" из "Реала" за 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Каземиро Манчестер Юнайтед
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