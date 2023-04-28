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Челси хочет голкипера Интера и планирует включить в сделку Кепу. Нерадзурри не хотят испанца
"Интер" хочет 40 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Челси" хочет подписать вратаря "Интера" Андре Онану. "Синие" хотят включить в сделку Кепу Аррисабалагу, но "нерадзурри" не нужен испанский вратарь.
"Интер" хочет 40 миллионов евро за камерунского вратаря.
При этом, в клубе рассмотрят возможность обмена в сделке, но на полевых футболистов "синих". "Нерадзурри" может понрвится вариант с обменом на Рубена Лофтуса-Чика, а также игрока на замену Милану Шкриньяру, который летом покинет команду.
Онана перешел в "Интер" бесплатно из "Аякса" прошлым летом. В этом сезоне голкипер провел за "нерадзурри" 34 матча, 16 из которых отстоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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