Челси хочет голкипера Интера и планирует включить в сделку Кепу. Нерадзурри не хотят испанца

"Челси" хочет подписать вратаря "Интера" Андре Онану. "Синие" хотят включить в сделку Кепу Аррисабалагу, но "нерадзурри" не нужен испанский вратарь.

"Интер" хочет 40 миллионов евро за камерунского вратаря.

При этом, в клубе рассмотрят возможность обмена в сделке, но на полевых футболистов "синих". "Нерадзурри" может понрвится вариант с обменом на Рубена Лофтуса-Чика, а также игрока на замену Милану Шкриньяру, который летом покинет команду.

Онана перешел в "Интер" бесплатно из "Аякса" прошлым летом. В этом сезоне голкипер провел за "нерадзурри" 34 матча, 16 из которых отстоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.