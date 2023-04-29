Полный разгром. Брайтон - Вулверхэмптон 6:0. Обзор матча и видео голов

"Брайтон" и "Вулверхэмптон" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. Игроки под руководством Де Дзерби разгромили соперника со счетом 6:0.

Четыре гола хозяева забили еще в первом тайме. Счет открыл Ундав на 6 минуте. Затем Гросс удвоил счет на 13. Позже полузащитник сделал дубль. Далее дублем отметился Велбек. Ну и чтобы не отставать от партнеров по команде, Ундав также забил свой второй гол и 6 мяч в ворота "Вулвз".

"Брайтон" пытается пробиться в зону еврокубков и сейчас занимает 8 строчку, имея в активе 52 очка. "Вулверхэмптон" занимает 13 позицию в чемпионате. На счету команды 37 очков.