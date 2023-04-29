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Полный разгром. Брайтон - Вулверхэмптон 6:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Брайтон - Вулверхэмптон ⋉ 6:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Полный разгром. Брайтон - Вулверхэмптон 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" и "Вулверхэмптон" сыграли матч в рамках 34 тура АПЛ. Игроки под руководством Де Дзерби разгромили соперника со счетом 6:0.

Четыре гола хозяева забили еще в первом тайме. Счет открыл Ундав на 6 минуте. Затем Гросс удвоил счет на 13. Позже полузащитник сделал дубль. Далее дублем отметился Велбек. Ну и чтобы не отставать от партнеров по команде, Ундав также забил свой второй гол и 6 мяч в ворота "Вулвз".

"Брайтон" пытается пробиться в зону еврокубков и сейчас занимает 8 строчку, имея в активе 52 очка. "Вулверхэмптон" занимает 13 позицию в чемпионате. На счету команды 37 очков.

Чемпионат Англии, 34-й тур
29 апреля, Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" - "Вулверхэмптон" 6:0
Голы: Ундав 6, Гросс 13, Гросс 26, Уэлбек 39, Уэлбек 48, Ундав 66

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В статье: Вулверхэмптон Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон
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