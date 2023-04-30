Ньюкасл заинтересован в покупке ключевого игрока Интера

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович в летнее трансферное окно может сменить команду. Хорватским футболистом интересуется "Ньюкасл", который готов выложить за него € 35 млн.

30-летнего Брозовича в своей команде хочет видеть и "Барселона". Испанцы предпринимали попытку подписать Марсело в прошлые трансферные окна.

Хорват является футболистом "Интера" более восьми лет. В 29 матчах нынешнего сезона на его счету два гола и результативная передача. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.