  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл заинтересован в покупке ключевого игрока Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл заинтересован в покупке ключевого игрока Интера

Англия
(1 голосов)

Футболист имеет все шансы продолжить карьеру в Англии

Ньюкасл заинтересован в покупке ключевого игрока Интера

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович в летнее трансферное окно может сменить команду. Хорватским футболистом интересуется "Ньюкасл", который готов выложить за него € 35 млн.

30-летнего Брозовича в своей команде хочет видеть и "Барселона". Испанцы предпринимали попытку подписать Марсело в прошлые трансферные окна.

Хорват является футболистом "Интера" более восьми лет. В 29 матчах нынешнего сезона на его счету два гола и результативная передача. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Известный нападающий Кристал Пэлас может перейти в клуб Малиновского
yellow-arrow
Фанаты Манчестер Юнайтед проведут акцию за полную продажу клуба
yellow-arrow
Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Ньюкасл Марсело Брозович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде