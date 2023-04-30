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Лопетеги - после 0:6 от Брайтона: Вся ответственность лежит на тренере
Коуч понимает все свои ошибки
Фото: sevillafc.es / Автор невідомий
Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги подвёл итоги матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила "Брайтону" с разгромным счётом 0:6:
"Мы сочувствуем нашим болельщикам. Сегодня был худший день во всех отношениях. Мы сломались слишком рано — один гол, два гола… В такие дни ответственность ложится на тренера.
Мы очень упорно работали в этом сезоне, но сегодня по ряду причин проиграли со счётом 0:6. После таких поражений приходится восстанавливать силы. Мы много ошибались. Ответственность лежит на тренере.
Мы должны идти вперёд, сохранив лицо, потому что мы находимся в середине битвы, и нужно готовиться к следующему сражению", - говорит тренер.
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