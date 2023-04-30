Сане может вернуться в АПЛ

Хавбек "Баварии" Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии. Им интересуется "Челси". Клуб заинтересован в трансфере летом.

Вместо игрока мюнхенский клуб хочет приобрести хавбека лондонцев Матео Ковачича, на переходе которого настаивает главный тренер "Баварии" Томас Тухель.

С 2016 по 2020 год Сане играл в составе "Манчестер Сити". Трансферная стоимость вингера – 70 миллионов евро. В этом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в Бундеслиге, забив семь голов и сделав пять ассистов.