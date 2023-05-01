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"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
Де Дзерби получил порцию комплиментов от коуча "Ливерпуля"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил итальянского наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Коуча "мерсисайдцев" поразила победа "чаек" со счетом 6:0 в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".
"Брайтон" в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни. Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".
Они позади нас с двумя матчами в запасе, "Астон Вилла" тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", – сказал Клопп для BBC.
"Ливерпуль" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 56 баллов. "Брайтон" с 52 очками идет 8-м.
Напомним, в сезоне 2021/22 Де Дзерби работал в "Шахтере". После его завершения он покинул "горняков" и в сентябре 2022 присоединился к "Брайтону".
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