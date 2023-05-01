  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Де Дзерби получил порцию комплиментов от коуча "Ливерпуля"

"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил итальянского наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Коуча "мерсисайдцев" поразила победа "чаек" со счетом 6:0 в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".

"Брайтон" в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни. Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".

Они позади нас с двумя матчами в запасе, "Астон Вилла" тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", – сказал Клопп для BBC.

"Ливерпуль" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 56 баллов. "Брайтон" с 52 очками идет 8-м.

Напомним, в сезоне 2021/22 Де Дзерби работал в "Шахтере". После его завершения он покинул "горняков" и в сентябре 2022 присоединился к "Брайтону".

По теме
yellow-arrow
Дисбаланс Ливерпуля и Тоттенхэма, облом Наполи и кризис Лацио. Обзор главных матчей выходных
yellow-arrow
Лестер - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2023
yellow-arrow
Клопп: Как мы играли, как мы прессинговали. Вау, какая игра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Anfield Watch

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде