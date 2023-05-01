"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил итальянского наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Коуча "мерсисайдцев" поразила победа "чаек" со счетом 6:0 в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".

"Брайтон" в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни. Должен сказать: "Роберто Де Дзерби – это вау".

Они позади нас с двумя матчами в запасе, "Астон Вилла" тоже развивается. Если мы обойдем их, то это уже будет успехом", – сказал Клопп для BBC.