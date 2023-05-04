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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
Де Брюйне, Холанд и еще несколько футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба АПЛ представила имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока месяца по итогам апреля.
В их число попало сразу восемь исполнителей. А именно: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас", 4 гола), Александер Исак ("Ньюкасл", 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота ("Ливерпуль", 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке ("Борнмут", 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон ("Ньюкасл", 8 голов, 1 ассист).
Победитель будет определен путем голосования экспертов и болельщиков.
8️⃣ nominees but there can only be 1️⃣ winner...— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 4, 2023
Vote now ???? https://t.co/xz2IGc9jvn#FUT pic.twitter.com/dhyVnyZMHo
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