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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Англия
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Де Брюйне, Холанд и еще несколько футболистов

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба АПЛ представила имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока месяца по итогам апреля.

В их число попало сразу восемь исполнителей. А именно: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас", 4 гола), Александер Исак ("Ньюкасл", 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота ("Ливерпуль", 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке ("Борнмут", 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон ("Ньюкасл", 8 голов, 1 ассист).

Победитель будет определен путем голосования экспертов и болельщиков.

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В статье: Каллум Уилсон Кевин Де Брюйне Доминик Соланке Диогу Жота Александер Исак Эрлинг Холанд Олли Уоткинс
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Источник:
premierleague.com

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