Объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Пресс-служба АПЛ представила имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока месяца по итогам апреля.

В их число попало сразу восемь исполнителей. А именно: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 3 гола, 4 ассиста), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 6 голов, 2 ассиста), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас", 4 гола), Александер Исак ("Ньюкасл", 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота ("Ливерпуль", 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке ("Борнмут", 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс ("Астон Вилла", 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон ("Ньюкасл", 8 голов, 1 ассист).

Победитель будет определен путем голосования экспертов и болельщиков.

8️⃣ nominees but there can only be 1️⃣ winner...



Vote now ???? https://t.co/xz2IGc9jvn#FUT pic.twitter.com/dhyVnyZMHo