Нагельсманн считает Тоттенхэм топ-клубом, но не хочет торопиться с решением

"Тоттенхэм" провел очередные переговоры с Юлианом Нагельсманном, сообщает Флориан Плеттенберг. Считается, что стороны продолжат переговоры.

Нагельсманн считает, что "Тоттенхэм" – это топ-клуб с потенциалом, но не будет пренимать решение, прежде чем узнает, насколько сильно ему дадут влиять на трансферы. Он не хочет торопиться с окончательным решением.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн – топ-1 вариант для "Тоттенхэма" и клуб очень хочет заключить с ним контракт. При этом есть помехи: Юлиан все ещё на контракте с "Баварией" и "шпорам" пришлось бы платить за него "мюнхенцам". Если Юлиан договориться о расторжении соглашения, клуб заплатит только самому тренеру.

Напомним, что сейчас "шпорами" руководит Райан Мейсон. Раньше он уже доигрывал сезон-2020/2021 за Жозе Муориньо.

