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Нагельсманн считает Тоттенхэм топ-клубом, но не хочет торопиться с решением
Менеджер считает, что у клуба есть потенциал
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
"Тоттенхэм" провел очередные переговоры с Юлианом Нагельсманном, сообщает Флориан Плеттенберг. Считается, что стороны продолжат переговоры.
Нагельсманн считает, что "Тоттенхэм" – это топ-клуб с потенциалом, но не будет пренимать решение, прежде чем узнает, насколько сильно ему дадут влиять на трансферы. Он не хочет торопиться с окончательным решением.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн – топ-1 вариант для "Тоттенхэма" и клуб очень хочет заключить с ним контракт. При этом есть помехи: Юлиан все ещё на контракте с "Баварией" и "шпорам" пришлось бы платить за него "мюнхенцам". Если Юлиан договориться о расторжении соглашения, клуб заплатит только самому тренеру.
Напомним, что сейчас "шпорами" руководит Райан Мейсон. Раньше он уже доигрывал сезон-2020/2021 за Жозе Муориньо.
❗️News #Nagelsmann: Tottenham/Levy pushing more and more! Further talks took place in the last days. #COYS are a serious option for him. His opinion: Big club! Big potential!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2023
➡️ But he wants to know exactly: How much power does he get in transfers?
And it’s still unclear who… pic.twitter.com/FseNPAB8xu
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