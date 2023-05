АПЛ. Борнмут – Челси 1:3. Неожиданная победа андердога

Первый тайм матча прошел на равных, роли распределились достаточно четко: "Борнмут" делал ставку на резкие выпады и сыгранность между футболистами, "Челси" больше владел мячом и искал пространство. Игра получилась открытой. Не то, чтобы команды прямо сознательно позволяли друг другу пролетать центр поля, нет. Скорее, у них попросту не получалось этому хоть как-то помешать.

Нетипично для сегодняшнего себя "Челси" открыл счет, уж слишком легко все вышло: Канте навесил, Галлахер замкнул, известная классика (1:0). Болельщики на гостевом секторе тут же запели ироничные чанты о том, что "синие" не вылетят в Чемпионшип.

Тем не менее, так же легко "пенсионеры" и пропустили. "Борнмут" провел хорошую быструю атаку, с отличным командным взаимодействием, во время которой гости пласировались и смотрели яркий футбол в исполнении хозяев. Итогом стал закрученный в девятку результативный выстрел Виньи, без шансов для Кепы (1:1).

Под конец 45-минутки Мудрик и Мадуэке тянули одеяло на себя, Нонни иногда даже чересчур эгоцентрично действовал. Вингеры "Челси" коллекционировали фолы соперников и упрямо бились об автобус "Борнмута".

К слову, в одном из эпизодов до перерыва Мудрик заработал "горчичник" за симуляцию, уж слишком картинно украинец упал в борьбе с оппонентом в штрафной "вишенок". И, забегая не слишком далеко вперед: Михаил ушел на замену на 63-й минуте. Возможно, Лэмпард руководствовался наличием желтой у Мудрика, так как вместе с 15-м номером Фрэнк снял еще одного игрока с карточкой – Канте.

Второй тайм поединка можно было смело включить в самом конце. До 82-й минуты "Челси" вообще не создавал моменты. По выходу из раздевалки "синие" по инерции пытались давить и растягивать "Борнмут", но хозяева выстояли и сами пошли вперед искать счастье у владений Кепы.

"Челси" не успевал накрывать стенки "Борнмута" и с трудом тушил пожары у своих ворот. Кристи пальнул в боковую сетку, Силва едва опередил Соланке прямо перед Аррисабалагой, затем уже сам испанец парировал залп Виньи. Также было очень опасно после скидки Лермы на голову Уаттаре, однако кивку Данго не хватило точности. Защитники "Челси" работали узко и статично.

И тут внезапно воспитанник "синих" Доминик Соланке подсобил бывшей команде. Форвард поскользнулся, упал на мяч руками и на ровном месте привез штрафной. Зиеш закинул на дальнюю штангу, где быстрее всех сориентировался Бадиашиль (1:2). Через пару минут Лэмпард выпустил Феликса вместо Хавертца (немец в этом поединке, скорее, мешал, чем помогал) и Жоау мгновенно отличился. Стерлинг продрался к воротам Нето и выкатил снаряд под удар португальцу, тот не сплоховал (1:3).

На "Вайталити Стэдиум" "Челси" забил больше, чем в 8 предыдущих матчах. Эта победа очень нужна "синим" с психологической точки зрения. И да, теперь "пенсионеры" точно не вылетят из АПЛ. "Борнмуту" же еще предстоит обеспечить себе прописку в следующих турах. Сегодня они попросту не воспользовались своими шансами.

● Chelsea’s seven games since Frank Lampard took charge:



❌ 1-0 vs Wolves

❌ 2-0 vs Real Madrid

❌ 1-2 vs Brighton

❌ 0-2 vs Real Madrid

❌ 0-2 vs Brentford

❌ 3-1 vs Arsenal

✅ 1-3 vs Bournemouth



Put the memes away. ????