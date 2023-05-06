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Фрэнк Лэмпард: Я счастлив наконец-то победить
Временный коуч Челси доволен работой команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Лэмпард, который занимает должность временного главного тренера "Челси" в интервью BBC поделился мыслями, относительно победы против "Бормута" со счетом 3:1:
"Я счастлив, что мы одержали победу. Команда вышла из тяжелого отрезка. Это был тяжелый год, и нам еще многое предстоит сделать. Игра и результат в целом действительно хорошие, мы заслужили победу в этом матче. Это нужный шаг вперед для ребят.
У нас проходят огромные изменения. Важно, чтобы игроки чувствовали, что они могут прийти и повлиять на игру. Мы работали над этим, и я думаю, что сейчас новички это чувствуют.
Жоао Феликс забил. К этому голу была причастна вся команда. Вообще, в команде присутствует конкуренция, которая нужна для того уровня, на который мы хотим выйти."
Также Фрэнки высказался относительно новой позиции Н'Голо Канте на поле:
"Многие считают его более оборонительным полузащитником, потому что он очень хорошо играет в защите. Но многие из его действий на самом деле направлены на атаку, и нам нужно это использовать, чтобы быть лучшими.
Он знает как играть в штрафной соперника. Канте сыграл несколько матчей подряд, поэтому нам пришлось снять его с игры, но если он в хорошей форме и играет хорошо, он будет задействован каждую минуту каждой игры.", - рассказал коуч "пенсионеров".
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