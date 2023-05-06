Фрэнк Лэмпард: Я счастлив наконец-то победить

Фрэнк Лэмпард, который занимает должность временного главного тренера "Челси" в интервью BBC поделился мыслями, относительно победы против "Бормута" со счетом 3:1:

"Я счастлив, что мы одержали победу. Команда вышла из тяжелого отрезка. Это был тяжелый год, и нам еще многое предстоит сделать. Игра и результат в целом действительно хорошие, мы заслужили победу в этом матче. Это нужный шаг вперед для ребят.

У нас проходят огромные изменения. Важно, чтобы игроки чувствовали, что они могут прийти и повлиять на игру. Мы работали над этим, и я думаю, что сейчас новички это чувствуют.

Жоао Феликс забил. К этому голу была причастна вся команда. Вообще, в команде присутствует конкуренция, которая нужна для того уровня, на который мы хотим выйти."