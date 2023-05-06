  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Египтянин и англичанин делят 5-е место в списке топ-бомбардиров клуба

Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома играет против "Брентфорда".

Счет во встрече открыл форвард "мерсисайдцев" Мохамед Салах – египтянин отличился голом на 13-й минуте встречи.

Этот мяч стал 186 для 30-летнего нападающего в футболке "красных". По этому показателю Салах сравнялся с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом. Египтянин и англичанин делят 5 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Кроме того, этот гол стал 100-м для Мохамеда на "Энфилде". Салах забивает 30 голов за "Ливерпуль" в третьем сезоне подряд, а также в четвертый раз за последние шесть лет.

По теме
yellow-arrow
Фрэнк Лэмпард: Я счастлив наконец-то победить
yellow-arrow
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0. Рекорд Кейна. Видео обзор матча
yellow-arrow
А мог бы быть хет-трик. Манчестер Сити - Лидс 2:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Брентфорд Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Dominic King

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде