Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля

В рамках 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома играет против "Брентфорда".

Счет во встрече открыл форвард "мерсисайдцев" Мохамед Салах – египтянин отличился голом на 13-й минуте встречи.

Этот мяч стал 186 для 30-летнего нападающего в футболке "красных". По этому показателю Салах сравнялся с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом. Египтянин и англичанин делят 5 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Кроме того, этот гол стал 100-м для Мохамеда на "Энфилде". Салах забивает 30 голов за "Ливерпуль" в третьем сезоне подряд, а также в четвертый раз за последние шесть лет.