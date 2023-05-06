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Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля
Египтянин и англичанин делят 5-е место в списке топ-бомбардиров клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома играет против "Брентфорда".
Счет во встрече открыл форвард "мерсисайдцев" Мохамед Салах – египтянин отличился голом на 13-й минуте встречи.
Этот мяч стал 186 для 30-летнего нападающего в футболке "красных". По этому показателю Салах сравнялся с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом. Египтянин и англичанин делят 5 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Кроме того, этот гол стал 100-м для Мохамеда на "Энфилде". Салах забивает 30 голов за "Ливерпуль" в третьем сезоне подряд, а также в четвертый раз за последние шесть лет.
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