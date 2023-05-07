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Венсан Компани подписал новое соглашение с Бернли

Англия
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Клуб наградил бельгийца за выход в АПЛ

Венсан Компани подписал новое соглашение с Бернли

Фото: twitter.com

Новина українською

Бельгийский тренер Венсан Компани продлил свой контракт с "Бернли". Новое соглашение будет действовать до 2028 года, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Недавно коуч обеспечил возвращение "бордовых" в АПЛ. Сейчас его команда уверенно идет на первом месте имея в своем активе 98 очков. Разница между вторым местом, которое занимает "Шеффилд Юнайтед" составляет 10 баллов.

Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" покинул Премьер лигу. После чего бельгиец возглавил команду и с первой попытки вернул их в главный турнир страны. За это он получил награду в виде нового контракта.

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В статье: Венсан Компани Бернли
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Источник:
burnleyfootballclub.com

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