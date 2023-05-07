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Венсан Компани подписал новое соглашение с Бернли
Клуб наградил бельгийца за выход в АПЛ
Фото: twitter.com
Бельгийский тренер Венсан Компани продлил свой контракт с "Бернли". Новое соглашение будет действовать до 2028 года, об этом
Недавно коуч обеспечил возвращение "бордовых" в АПЛ. Сейчас его команда уверенно идет на первом месте имея в своем активе 98 очков. Разница между вторым местом, которое занимает "Шеффилд Юнайтед" составляет 10 баллов.
Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" покинул Премьер лигу. После чего бельгиец возглавил команду и с первой попытки вернул их в главный турнир страны. За это он получил награду в виде нового контракта.
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