Венсан Компани подписал новое соглашение с Бернли

Бельгийский тренер Венсан Компани продлил свой контракт с "Бернли". Новое соглашение будет действовать до 2028 года, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Недавно коуч обеспечил возвращение "бордовых" в АПЛ. Сейчас его команда уверенно идет на первом месте имея в своем активе 98 очков. Разница между вторым местом, которое занимает "Шеффилд Юнайтед" составляет 10 баллов.

Напомним, в прошлом сезоне "Бернли" покинул Премьер лигу. После чего бельгиец возглавил команду и с первой попытки вернул их в главный турнир страны. За это он получил награду в виде нового контракта.