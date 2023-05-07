АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Подарок Ливерпулю от де Хеа

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Второе подряд выездное поражение для МЮ и еще снова без забитых голов. В гостях в этом сезоне "манкунианцы" откровенно не впечатляют. А сегодня еще и повторилась проблема последних двух месяцев: во втором тайме "красные дьяволы" становятся "котиками".

Но стоит, в первую очередь, отдать должное "Вест Хэму". "Молотобойцы" вышли на поле с заданием взять три очка, и они его выполнили. Подопечные Мойеса весь матч провели очень ровно. Часто выбегали в контратаку, плотно играли в обороне. Особо нужно выделить Агерда – марокканский защитник сделал сегодня едва ли не самый большой вклад в сухой матч "молотобойцев".

А вот гостям сыграть на ноль помешала ошибка де Хеа. Бенрахма сам выбежал в контранступ против трех игроков и все-таки пробил из-за пределов штрафной. Удар получился довольно корявым, однако мяч прыгнул над рукой испанца. Четвертая результативная ошибка Давида в этом сезоне во всех турнирах. Это самый плохой показатель среди всех игроков АПЛ. Уго Льорис, кстати, в этом компоненте составил де Хеа компанию.

Обе команды атаковали, но кроме гола хозяева опасностью до перерыва не запомнились. Гости дважды серьезно угрожали воротам соперника, однако в двух случаях "Вест Хэм" спасал каркас ворот. Удары Рашфорда и Антони приняла на себя стойка.

На второй тайм МЮ вышел уставший. Да, гости именно "вышли". "Вест Хэм" оборотов не сбавлял и впоследствии смог перехватить инициативу. Долгий период именно "молотобойцы" были ближе ко второму голу, чем "манкунианцы" к первому. Удар того же Соучека ножницами попал во внешнюю часть стойки.

Лишь к концу матча проснулись гости. Рашфорд и Марсьяль пробивали из-под Агерда, который до последнего мешал им и облегчал работу Фабьянскому. В обоих случаях поляк без проблем парировал удар. Еще шанс на 88-й минуте удвоить преимущество имел Райс, но он не воспользовался обрезкой Далота.

"Ливерпуль" всего в одном очке позади, однако у МЮ есть еще матч в запасе. Да и календарь у подопечных тен Хага довольно комфортный: из четырех матчей трижды они сыграют дома ("Вулверхэмптон", "Челси" и "Фулхэм") и только против "Борнмута" в гостях. "Ливерпуль" будет противостоять мотивированному "Лестеру" на его же поле. Кроме этого "мерсисайдцы" сыграют дома против "Астон Виллы" и на выезде с "Саутгемптоном".

Для "Вест Хэма" это была больше, чем победа. Теперь "молотобойцы" находятся в семи очках от зоны вылета. Прекрасное преимущество над соперниками. Учитывая это, вырисовываются четыре основных претендента на два места вылета (“Саутгемптон” практически безальтернативно последний): “Лестер”, “Лидс”, “Ноттингем Форест” и “Эвертон”. Здесь тоже будет не менее интересно, чем битва за зону ЛЧ.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Бенрахма 27

Вест Хэм: Фабььянский – Керер, Огбонна, Агерд, Крессвелл (Эмерсон 90+8) – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета (Даунс 90+5), Бенрахма (Форнальс 87) – Антонио (Джонсон 90+5)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Далот 88), Линделеф, Шоу, Маласия (Фред 88) – Эриксен (Забитцер 74), Каземиро – Фернандеш, Вегхорст (Марсьяль 57), Антони (Санчо 74)

Предупреждения: Маласия 36, Уан-Биссака 64