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Челси летом скорее всего избавится от голкипера
Почеттино хочет нового вратаря
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Челси" Эдуар Менди летом скорее всего покинет клуб, сообщает Фабрицио Романо. Клуб примет окончательное решение по позиции вратаря, когда в команду придет новый менеджер.
Сообщается, что Менди подписал контракт с новым агентством. Теперь его будущим будет загиматься агент Фали Рамадани.
Менди долго был первым номером в последний сезон первого периода Френка Лэмпарда в "Челси", а также при Томасе Тухеле.
В этом сезоне он потерял место в основе в пользу Кепы Ариссабалаги.
Сенегальский вратарь провел в этом сезоне 11 матчей из которых только один отстоял "на сухо".
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