Челси летом скорее всего избавится от голкипера

Голкипер "Челси" Эдуар Менди летом скорее всего покинет клуб, сообщает Фабрицио Романо. Клуб примет окончательное решение по позиции вратаря, когда в команду придет новый менеджер.

Сообщается, что Менди подписал контракт с новым агентством. Теперь его будущим будет загиматься агент Фали Рамадани.

Менди долго был первым номером в последний сезон первого периода Френка Лэмпарда в "Челси", а также при Томасе Тухеле.

В этом сезоне он потерял место в основе в пользу Кепы Ариссабалаги.

Сенегальский вратарь провел в этом сезоне 11 матчей из которых только один отстоял "на сухо".