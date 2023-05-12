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Челси летом скорее всего избавится от голкипера

Англия
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Почеттино хочет нового вратаря

Челси летом скорее всего избавится от голкипера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Челси" Эдуар Менди летом скорее всего покинет клуб, сообщает Фабрицио Романо. Клуб примет окончательное решение по позиции вратаря, когда в команду придет новый менеджер.

Сообщается, что Менди подписал контракт с новым агентством. Теперь его будущим будет загиматься агент Фали Рамадани.

Менди долго был первым номером в последний сезон первого периода Френка Лэмпарда в "Челси", а также при Томасе Тухеле.

В этом сезоне он потерял место в основе в пользу Кепы Ариссабалаги.

Сенегальский вратарь провел в этом сезоне 11 матчей из которых только один отстоял "на сухо".

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В статье: Челси (Лондон) Эдуар Менди
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