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Нагельсманн больше не главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма

Англия
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Не хотят платить "Баварии"?

Нагельсманн больше не главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма

Фото: twitter.com/J__Nagelsmann

Новина українською

Юлиан Нагельсманн выбыл из числа главных кандидатов на пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщает The Athletic. В руководстве считают, что он не подходит клубу.

Так или иначе, специалист выбыл из шорт-листа, в котором продолжают находится Луис Энрике, Арне Слот, Роберто де Дзерби, Рубен Аморим и Хаби Алонсо.

Более того, в клубе не беседовали с Нагельсманном, как и с любым другим кандидатом, пока руководство не решит кто именно лучший вариант.

Сообщалось, что "Тоттенхэму" придется выплатить "Баварии" компенсацию, если в клубе решат пригласить Юлиана. "Мюнхенцы" пока не расторгали соглашение с немецким специалистом и продолжают платить ему зарплату.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
theathletic.com

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