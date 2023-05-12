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Нагельсманн больше не главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма
Не хотят платить "Баварии"?
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
Юлиан Нагельсманн выбыл из числа главных кандидатов на пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщает The Athletic. В руководстве считают, что он не подходит клубу.
Так или иначе, специалист выбыл из шорт-листа, в котором продолжают находится Луис Энрике, Арне Слот, Роберто де Дзерби, Рубен Аморим и Хаби Алонсо.
Более того, в клубе не беседовали с Нагельсманном, как и с любым другим кандидатом, пока руководство не решит кто именно лучший вариант.
Сообщалось, что "Тоттенхэму" придется выплатить "Баварии" компенсацию, если в клубе решат пригласить Юлиана. "Мюнхенцы" пока не расторгали соглашение с немецким специалистом и продолжают платить ему зарплату.
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