Челси не будет препятствовать возвращению Силвы в Бразилию

Если защитник "Челси" Тиаго Силва изъявит желание вернуться во "Флуминенсе" летом, лондонцы не будут препятствовать этому.

"Челси" благодарен бразильцу за его период в клубе, а также рассчитывает на возвращение из аренды в "Брайтоне" молодого центрефа Леви Колвилла.

Пока неизвестно, попросят ли "синие" компенсацию за футболиста, поскольку он только в феврале подписал новое соглашение. Сам Силва настроен покинуть клуб, потому что разочарован его развитием.

Напомним, Силва находился в структуре бразильского клуба во второй половине 90-х и выступал за команду с 2006 по 2009 год. Бразилец играет за "Челси" с лета 2020 года.