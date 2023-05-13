Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси не будет препятствовать возвращению Силвы в Бразилию
Ветеран хочет доиграть карьеру на родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Если защитник "Челси" Тиаго Силва изъявит желание вернуться во "Флуминенсе" летом, лондонцы не будут препятствовать этому.
"Челси" благодарен бразильцу за его период в клубе, а также рассчитывает на возвращение из аренды в "Брайтоне" молодого центрефа Леви Колвилла.
Пока неизвестно, попросят ли "синие" компенсацию за футболиста, поскольку он только в феврале подписал новое соглашение. Сам Силва настроен покинуть клуб, потому что разочарован его развитием.
Напомним, Силва находился в структуре бразильского клуба во второй половине 90-х и выступал за команду с 2006 по 2009 год. Бразилец играет за "Челси" с лета 2020 года.
Популярное сейчас
- Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом
- Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023
- Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая
- Ливерпуль готов отдать за полузащитника Ньюкасла 100 миллионов евро
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО