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Защитник Баварии может продолжить карьеру в Арсенале

Англия
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Он играет в Мюнхене на правах аренды

Защитник Баварии может продолжить карьеру в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", может продолжить карьеру в "Арсенале".

"Канониры" попытаются приобрести португальца следующим летом. "Горожане" же готовы продать игрока за 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в "Баварии" намерены сохранить португальца.

Напомним, в текущем сезоне Жоау Канселу в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил три гола и сделал 11 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Daily Mail

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