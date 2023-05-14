Защитник Баварии может продолжить карьеру в Арсенале

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", может продолжить карьеру в "Арсенале".

"Канониры" попытаются приобрести португальца следующим летом. "Горожане" же готовы продать игрока за 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в "Баварии" намерены сохранить португальца.

Напомним, в текущем сезоне Жоау Канселу в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил три гола и сделал 11 результативных передач.