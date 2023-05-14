  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг заявил, что Рашфорд продолжает залечивать травму
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг заявил, что Рашфорд продолжает залечивать травму

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Сроки возвращения игрока неизвестны

Тен Хаг заявил, что Рашфорд продолжает залечивать травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд продолжает находиться в лазарете. Как заявил главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг, англичанин еще залечивает травму.

“Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы играть.

Как долго его не будет? Я не готов ответить сейчас, и, как я уже сказал, это не моя главная забота сейчас. Я надеюсь, что он скоро вернется. И он сделает все, что нужно для этого. Медицинский персонал также усердно работает над этим”, - сказал тен Хаг.

Рашфорд пропустил вчерашний матч МЮ против "Вулверхэмптона". К тому же он начал пять поединков со старта подряд. В середине апреля Маркус также был в лазарете из-за травмы.

В этом сезоне на счету англичанина 37 (29+8) результативных действий в 53 матчах.

По теме
yellow-arrow
Брайтон подпишет полузащитника Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Эвертон назвал причину отсутствия Миколенко в заявке на поединок против Манчестер Сити
yellow-arrow
Эвертон без Миколенко собирается остановить Ман Сити. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде