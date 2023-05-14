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Тен Хаг заявил, что Рашфорд продолжает залечивать травму
Сроки возвращения игрока неизвестны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд продолжает находиться в лазарете. Как заявил главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг, англичанин еще залечивает травму.
“Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы играть.
Как долго его не будет? Я не готов ответить сейчас, и, как я уже сказал, это не моя главная забота сейчас. Я надеюсь, что он скоро вернется. И он сделает все, что нужно для этого. Медицинский персонал также усердно работает над этим”, - сказал тен Хаг.
Рашфорд пропустил вчерашний матч МЮ против "Вулверхэмптона". К тому же он начал пять поединков со старта подряд. В середине апреля Маркус также был в лазарете из-за травмы.
В этом сезоне на счету англичанина 37 (29+8) результативных действий в 53 матчах.
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