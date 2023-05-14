Тен Хаг заявил, что Рашфорд продолжает залечивать травму

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд продолжает находиться в лазарете. Как заявил главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг, англичанин еще залечивает травму.

“Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы играть.

Как долго его не будет? Я не готов ответить сейчас, и, как я уже сказал, это не моя главная забота сейчас. Я надеюсь, что он скоро вернется. И он сделает все, что нужно для этого. Медицинский персонал также усердно работает над этим”, - сказал тен Хаг.