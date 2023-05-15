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Сити хочет сохранить Гюндогана. Его контракт истекает летом
В клубе не на кого рассчитывать
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" хочет попытаться сохранить Илкая Гюндогана в команде на фоне контракта, который истекает в конце сезона. Немецким полузащитником уже интересуется "Барселона" и неназваный клуб из Италии.
Ранее сообщалось, что Илкай уже договорился о контракте с "Барселоной", но ESPN отмечает, что немецкий хавбек не заявлял о желании уйти. В клубе хотят предложить 32-летнему полузащитнику новый контракт.
Желание продлить договор с Гюндоганом вызвано не только его качественной игрой в концовке сезона, но и неуверенностью в отношении будущего Бернурду Силвы, который якобы открыт к предложениям других клубов. Также себя не удалось показать Калвину Филлипсу, которого прошлым летом купили из "Лидса" за 49 миллионов евро.
В этом сезоне Илкай провел за "Сити" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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