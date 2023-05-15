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АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:3. Чемпионшип стал еще ближе
Красные выигрывают седьмой матч подряд и продолжают преследовать Ньюкасл и МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С каждой такой игрой вылет “Лестер” в Чемпионшип кажется неизбежным. “Ливерпулю” даже не нужно было проводить хороший матч, чтобы забить “лисам” три гола. Команда Юргена Клоппа провела короткий активный отрезок в конце первого тайма, за который забила два гола (Джонс), в после перерыва, в тайме без моментов, Трент Александер-Арнольд забил красивый гол после розыгрыша штрафного с Салахом. Вингер “Ливерпуля” оформил хет-трик из ассистов.
Как это часто бывает с “Лестером”, стартовые минуты ему удались. Барнс создавал проблемы Александер-Арнольду, был активным Маддисон, Варди удавалось отрываться от центрбеков “Ливерпуля”. У “Лестера” было желание что-то сделать в этом матче.
Все это закончилось очень быстро. “Ливерпуль” успокоил игру, а затем выдал ударную трехминутку, за которую забил два гола.
67 голов пропустил “Лестер” в 26 турах. Больше только “Борнмут” (69) и “Лидс” (71). После таких матчей понимаешь, почему.
Алиссон выбил мяч вперед, Диас смог избежать офсайда, и сыграл головой в центре, Фас потерял позицию, впрочем как и Кастань с Перейрой, и когда мяч оказался у Салаха, он увидел подключение Джонса на дальней штанге. Воспитанника “красных” не опекал никто.
A lovely first-time finish to put us ahead ????⚽ pic.twitter.com/soyO05NcRH— Liverpool FC (@LFC) May 15, 2023
Мяч с помощью VARа проверили на офсайд, а затем “Ливерпуль” сразу же забил второй. Гакпо занял глубокую позицию, что смутило Ваута Фаса, который не знал, куда ему бежать, и пока центрбек “Лестера” оставался в нерешительности Гакпо дал пас на Салах, а Мо в одно касание на Джонса. Хавбек “Ливерпуля” красиво развернулся и точно пробил – 2:0.
От энергии “Лестера” осталось ни следа. Также не было у игроков “Лестера” какой-то уверенности в себе и желания. Это была просто группа футболистов в синих футболках, которая имитировала игру.
Возможно, в перерыве Дин Смит сказал своим футболистам что-то о гордости и самоуважении, и “Лестер” отличился на старте второго тайма двумя ударами, но Алиссон с ними справился. И снова “Ливерпулю” удалось нейтрализовать какие-то угрозы и попытки “Лестера”, и хозяева не пытались сопротивляться.
Болельщики “Ливерпуля” посвящали песни Роберто Фирмино, и под них Трент Александер-Арнольд забил свой эстетически красивый гол. Три ассиста Салаха, три гола воспитанников “красных”.
“Ливерпуль” побеждает в седьмом матче подряд, но для места в топ-4 нужно, чтобы “Ньюкасл” или “Манчестер Юнайтед” потеряли четыре очка в трех оставшихся турах. “Лестер” остается вторым с конца. Впереди матчи с “Ньюкаслом” и “Вест Хэмом”. Нужны все шесть очков…
A seventh #PL win in a row for @LFC ???? pic.twitter.com/GnsslDa6ty— Premier League (@premierleague) May 15, 2023
Чемпионат Англии, 36-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Ливерпуль” 0:3
Голы: Джонс 33, Джонс 36, Александер-Арнольд 71
“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Эванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндиди (Дака 61), Сумаре – Маддисон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варди
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабиньо, Хендерсон (Милнер 74) – Диас (Жота 74), Гакпо, Салах (Эллиотт 88)
Предупреждения: Перейра 53, Томас 90+1 – Конате 86
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|4
|4
|92-31
|+61
|85
|2
|"Арсенал"
|36
|25
|6
|5
|83-42
|+41
|81
|3
|"Ньюкасл"
|35
|18
|12
|5
|63-31
|+32
|66
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|20
|6
|9
|51-41
|+10
|66
|5
|"Ливерпуль"
|36
|19
|8
|9
|70-42
|+28
|65
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|17
|7
|10
|66-45
|+21
|58
|7
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|6
|13
|65-59
|+6
|57
|8
|"Астон Вилла"
|36
|17
|6
|13
|48-44
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|36
|13
|14
|9
|54-45
|+9
|53
|10
|"Фулхэм"
|36
|15
|6
|15
|52-49
|+3
|51
|11
|"Челси"
|35
|11
|10
|14
|36-41
|-5
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|11
|10
|15
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|36
|11
|7
|18
|30-52
|-22
|40
|14
|"Борнмут"
|36
|11
|6
|19
|37-69
|-32
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|7
|19
|38-52
|-14
|37
|16
|"Ноттингем Форест"
|36
|8
|10
|18
|36-67
|-31
|34
|17
|"Эвертон"
|36
|7
|11
|18
|32-56
|-24
|32
|18
|"Лидс Юнайтед"
|36
|7
|10
|19
|46-71
|-25
|31
|19
|"Лестер Сити"
|36
|8
|6
|22
|49-67
|-18
|30
|20
|"Саутгемптон"
|36
|6
|6
|24
|31-66
|-35
|24
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