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АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:3. Чемпионшип стал еще ближе

Англия
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Красные выигрывают седьмой матч подряд и продолжают преследовать Ньюкасл и МЮ

АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:3. Чемпионшип стал еще ближе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

С каждой такой игрой вылет “Лестер” в Чемпионшип кажется неизбежным. “Ливерпулю” даже не нужно было проводить хороший матч, чтобы забить “лисам” три гола. Команда Юргена Клоппа провела короткий активный отрезок в конце первого тайма, за который забила два гола (Джонс), в после перерыва, в тайме без моментов, Трент Александер-Арнольд забил красивый гол после розыгрыша штрафного с Салахом. Вингер “Ливерпуля” оформил хет-трик из ассистов.

Как это часто бывает с “Лестером”, стартовые минуты ему удались. Барнс создавал проблемы Александер-Арнольду, был активным Маддисон, Варди удавалось отрываться от центрбеков “Ливерпуля”. У “Лестера” было желание что-то сделать в этом матче.

Все это закончилось очень быстро. “Ливерпуль” успокоил игру, а затем выдал ударную трехминутку, за которую забил два гола.

67 голов пропустил “Лестер” в 26 турах. Больше только “Борнмут” (69) и “Лидс” (71). После таких матчей понимаешь, почему.

Алиссон выбил мяч вперед, Диас смог избежать офсайда, и сыграл головой в центре, Фас потерял позицию, впрочем как и Кастань с Перейрой, и когда мяч оказался у Салаха, он увидел подключение Джонса на дальней штанге. Воспитанника “красных” не опекал никто.

Мяч с помощью VARа проверили на офсайд, а затем “Ливерпуль” сразу же забил второй. Гакпо занял глубокую позицию, что смутило Ваута Фаса, который не знал, куда ему бежать, и пока центрбек “Лестера” оставался в нерешительности Гакпо дал пас на Салах, а Мо в одно касание на Джонса. Хавбек “Ливерпуля” красиво развернулся и точно пробил – 2:0.

От энергии “Лестера” осталось ни следа. Также не было у игроков “Лестера” какой-то уверенности в себе и желания. Это была просто группа футболистов в синих футболках, которая имитировала игру.

Возможно, в перерыве Дин Смит сказал своим футболистам что-то о гордости и самоуважении, и “Лестер” отличился на старте второго тайма двумя ударами, но Алиссон с ними справился. И снова “Ливерпулю” удалось нейтрализовать какие-то угрозы и попытки “Лестера”, и хозяева не пытались сопротивляться.

Болельщики “Ливерпуля” посвящали песни Роберто Фирмино, и под них Трент Александер-Арнольд забил свой эстетически красивый гол. Три ассиста Салаха, три гола воспитанников “красных”.

“Ливерпуль” побеждает в седьмом матче подряд, но для места в топ-4 нужно, чтобы “Ньюкасл” или “Манчестер Юнайтед” потеряли четыре очка в трех оставшихся турах. “Лестер” остается вторым с конца. Впереди матчи с “Ньюкаслом” и “Вест Хэмом”. Нужны все шесть очков…

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Джонс 33, Джонс 36, Александер-Арнольд 71

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Эванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндиди (Дака 61), Сумаре – Маддисон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варди

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабиньо, Хендерсон (Милнер 74) – Диас (Жота 74), Гакпо, Салах (Эллиотт 88)

Предупреждения: Перейра 53, Томас 90+1 – Конате 86

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 27 4 4 92-31 +61 85
2 "Арсенал" 36 25 6 5 83-42 +41 81
3 "Ньюкасл" 35 18 12 5 63-31 +32 66
4 "Манчестер Юнайтед" 35 20 6 9 51-41 +10 66
5 "Ливерпуль" 36 19 8 9 70-42 +28 65
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 17 7 10 66-45 +21 58
7 "Тоттенхэм" 36 17 6 13 65-59 +6 57
8 "Астон Вилла" 36 17 6 13 48-44 +4 57
9 "Брентфорд" 36 13 14 9 54-45 +9 53
10 "Фулхэм" 36 15 6 15 52-49 +3 51
11 "Челси" 35 11 10 14 36-41 -5 43
12 "Кристал Пэлас" 36 11 10 15 37-46 -9 43
13 "Вулверхэмптон" 36 11 7 18 30-52 -22 40
14 "Борнмут" 36 11 6 19 37-69 -32 39
15 "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 7 19 38-52 -14 37
16 "Ноттингем Форест" 36 8 10 18 36-67 -31 34
17 "Эвертон" 36 7 11 18 32-56 -24 32
18 "Лидс Юнайтед" 36 7 10 19 46-71 -25 31
19 "Лестер Сити" 36 8 6 22 49-67 -18 30
20 "Саутгемптон" 36 6 6 24 31-66 -35 24
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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Лестер Сити Кертис Джонс
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