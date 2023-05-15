АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:3. Чемпионшип стал еще ближе

С каждой такой игрой вылет “Лестер” в Чемпионшип кажется неизбежным. “Ливерпулю” даже не нужно было проводить хороший матч, чтобы забить “лисам” три гола. Команда Юргена Клоппа провела короткий активный отрезок в конце первого тайма, за который забила два гола (Джонс), в после перерыва, в тайме без моментов, Трент Александер-Арнольд забил красивый гол после розыгрыша штрафного с Салахом. Вингер “Ливерпуля” оформил хет-трик из ассистов.

Как это часто бывает с “Лестером”, стартовые минуты ему удались. Барнс создавал проблемы Александер-Арнольду, был активным Маддисон, Варди удавалось отрываться от центрбеков “Ливерпуля”. У “Лестера” было желание что-то сделать в этом матче.

Все это закончилось очень быстро. “Ливерпуль” успокоил игру, а затем выдал ударную трехминутку, за которую забил два гола.

67 голов пропустил “Лестер” в 26 турах. Больше только “Борнмут” (69) и “Лидс” (71). После таких матчей понимаешь, почему.

Алиссон выбил мяч вперед, Диас смог избежать офсайда, и сыграл головой в центре, Фас потерял позицию, впрочем как и Кастань с Перейрой, и когда мяч оказался у Салаха, он увидел подключение Джонса на дальней штанге. Воспитанника “красных” не опекал никто.

A lovely first-time finish to put us ahead ????⚽ pic.twitter.com/soyO05NcRH — Liverpool FC (@LFC) May 15, 2023

Мяч с помощью VARа проверили на офсайд, а затем “Ливерпуль” сразу же забил второй. Гакпо занял глубокую позицию, что смутило Ваута Фаса, который не знал, куда ему бежать, и пока центрбек “Лестера” оставался в нерешительности Гакпо дал пас на Салах, а Мо в одно касание на Джонса. Хавбек “Ливерпуля” красиво развернулся и точно пробил – 2:0.

От энергии “Лестера” осталось ни следа. Также не было у игроков “Лестера” какой-то уверенности в себе и желания. Это была просто группа футболистов в синих футболках, которая имитировала игру.

Возможно, в перерыве Дин Смит сказал своим футболистам что-то о гордости и самоуважении, и “Лестер” отличился на старте второго тайма двумя ударами, но Алиссон с ними справился. И снова “Ливерпулю” удалось нейтрализовать какие-то угрозы и попытки “Лестера”, и хозяева не пытались сопротивляться.

Болельщики “Ливерпуля” посвящали песни Роберто Фирмино, и под них Трент Александер-Арнольд забил свой эстетически красивый гол. Три ассиста Салаха, три гола воспитанников “красных”.

“Ливерпуль” побеждает в седьмом матче подряд, но для места в топ-4 нужно, чтобы “Ньюкасл” или “Манчестер Юнайтед” потеряли четыре очка в трех оставшихся турах. “Лестер” остается вторым с конца. Впереди матчи с “Ньюкаслом” и “Вест Хэмом”. Нужны все шесть очков…

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Джонс 33, Джонс 36, Александер-Арнольд 71

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Эванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндиди (Дака 61), Сумаре – Маддисон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варди

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабиньо, Хендерсон (Милнер 74) – Диас (Жота 74), Гакпо, Салах (Эллиотт 88)

Предупреждения: Перейра 53, Томас 90+1 – Конате 86