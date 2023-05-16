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Ньюкасл хочет подписать полузащитника Лейпцига. В контракте 22-летнего венгра прописаны отступные
Усиление перед Лигой чемпионов
Фото: imago images
"Ньюкасл" хочет подписать полузащитника "Лейпцига" Доминика Собослаи. "Сороки" отправили на матч немецкой команды с "Вердером" (2:1) скаутов, чтобы просмотреть 22-летнего венгра.
Контракт полузащитника с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2026-го. В соглашении также прописана сумма отступных – 70 миллионов евро. Сороки смогут начать переговоры непосредственно с футболистом, не торгуясь, если предложат за него эту сумму.
Собослаи провел в этом сезоне за "Лейпциг" 43 матча, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вероятную сумму перехода в 40 миллионов евро, поэтому вряд ли "Ньюкасл" захочет удовлетворять требования "РБ" по отступным.
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