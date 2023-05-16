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Салах раздает, Трент творит красоту. Лестер - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 16.05.2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер – Ливерпуль, которые встречались в 36-м туре английской Премьер-лиги. Лисы ведут отчаянную борьбу за выживание, но и мерсисайдцы мотивированы жаждой попасть в Лигу Чемпионов. Учитывая разницу в классе и наличие таких мастеров, как Салах и Александер-Арнольд, разгром стал логическим итогом. Мохамед записал на свой счет три результативных передачи. Правда, в третьем голе он покатил мяч на Трента, красиво пробившего со штрафного в девятку. Лестер остается в зоне вылета, Ливерпуль в одном балле от зоны Лиги Чемпионов.
Чемпионат Англии, 36-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
"Лестер" – "Ливерпуль" 0:3
Голы: Джонс 33, Джонс 36, Александер-Арнольд 71
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