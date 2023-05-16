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Салах раздает, Трент творит красоту. Лестер - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лестер - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 16.05.2023

Салах раздает, Трент творит красоту. Лестер - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Лестер – Ливерпуль, которые встречались в 36-м туре английской Премьер-лиги. Лисы ведут отчаянную борьбу за выживание, но и мерсисайдцы мотивированы жаждой попасть в Лигу Чемпионов. Учитывая разницу в классе и наличие таких мастеров, как Салах и Александер-Арнольд, разгром стал логическим итогом. Мохамед записал на свой счет три результативных передачи. Правда, в третьем голе он покатил мяч на Трента, красиво пробившего со штрафного в девятку. Лестер остается в зоне вылета, Ливерпуль в одном балле от зоны Лиги Чемпионов.

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

"Лестер" – "Ливерпуль" 0:3

Голы: Джонс 33, Джонс 36, Александер-Арнольд 71

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