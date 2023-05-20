Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент для Зинченко? Арсенал продолжает держать связь с агентами Канселу
Однако пока будущее португальца туманно
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Жоау Канселу может вскоре сменить клуб. "Арсенал" вел переговоры с агентами игрока – у сторон хорошие отношения. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Однако пока будущее Канселу неизвестно. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что судьба португальца будет определена только после сезона. Однако немецкий тренер отметил желание Жоау остаться в составе мюнхенцев.
Канселу выступает за "Баварию" на правах аренды из "Манчестер Сити" с опцией выкупа. Он присоединился к немецкому клубу 31 января этого года. В общей сложности Жоау провел 19 матчей в составе "Баварии".
Контракт игрока с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что "горожане" планируют выручить за защитника 70 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона
- Йовичевич: Молодые игроки Шахтера за три матча до своего первого чемпионства
- Динамо без Попова прибыло в Александрию. В обойме Шовковского 25 игроков
- Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО