Конкурент для Зинченко? Арсенал продолжает держать связь с агентами Канселу

Защитник "Баварии" Жоау Канселу может вскоре сменить клуб. "Арсенал" вел переговоры с агентами игрока – у сторон хорошие отношения. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако пока будущее Канселу неизвестно. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что судьба португальца будет определена только после сезона. Однако немецкий тренер отметил желание Жоау остаться в составе мюнхенцев.

Канселу выступает за "Баварию" на правах аренды из "Манчестер Сити" с опцией выкупа. Он присоединился к немецкому клубу 31 января этого года. В общей сложности Жоау провел 19 матчей в составе "Баварии".

Контракт игрока с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что "горожане" планируют выручить за защитника 70 миллионов евро.