  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конкурент для Зинченко? Арсенал продолжает держать связь с агентами Канселу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурент для Зинченко? Арсенал продолжает держать связь с агентами Канселу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Однако пока будущее португальца туманно

Конкурент для Зинченко? Арсенал продолжает держать связь с агентами Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" Жоау Канселу может вскоре сменить клуб. "Арсенал" вел переговоры с агентами игрока – у сторон хорошие отношения. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако пока будущее Канселу неизвестно. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что судьба португальца будет определена только после сезона. Однако немецкий тренер отметил желание Жоау остаться в составе мюнхенцев.

Канселу выступает за "Баварию" на правах аренды из "Манчестер Сити" с опцией выкупа. Он присоединился к немецкому клубу 31 января этого года. В общей сложности Жоау провел 19 матчей в составе "Баварии".

Контракт игрока с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что "горожане" планируют выручить за защитника 70 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него
yellow-arrow
Артета: Осталось два матча, и мы всё ещё можем стать чемпионами АПЛ
yellow-arrow
Почеттино хочет избавиться от 10 футболистов Челси: два конкурента Мудрика в списке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Жоау Канселу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Arsenal Buzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде