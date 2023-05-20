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Фофана: Проблема Челси не только в тренерах или владельцах, а вообще во всех
Игрок высказался прямолинейно и честно
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Уэсли Фофана поделился мнением о причинах плохого сезона в исполнении лондонской команды.
"Точно не знаю, почему этот сезон был плохим, но, наверное, дело в игроках, в клубе, у всех. Проблема не только в приходящих и уходящих тренерах, не только в владельце или новых игроках, дело у всех. Мы одна команда Когда плохо одному, плохо всем.
Но это футбол. В некоторые сезоны ты играешь хорошо, в некоторые – плохо. Сейчас в клубе все остаются сосредоточенными, мы многое тренируемся, чтобы вернуться на высокий уровень в следующем сезоне", - говорит игрок.
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