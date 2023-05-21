АПЛ. Вест Хэм - Лидс 3:1. Прямая дорога в Чемпионшип

Положение “Лидса” очень серьезное. Поражение “Вест Хэму” оставляет “Лидс” на третьем с конца месте, с отставанием в два очка от семнадцатого “Эвертона”. В последнем туре “ириски” играют на своем поле с “Борнмутом”, а йоркширцы – против “Тоттенхэма”. Команда Сэма Эллардайса не будет хозяином своей судьбы. Она и не заслужила этого после слабого матча с “Вест Хэмом”.

Старт матча был обнадеживающим для “Лидса”. “Вест Хэм” явно не намерен был включаться на полную, все-таки сказывалась усталость после матча с “АЗ” в четверг, хотя Мойес сделал некоторые изменения в составе. У “Лидса” были моменты – Родриго не удалось замкнуть прострел Бамфорда, затем Харрисон пробил в угол, и наконец гости забили свой гол – Маккенни с аута забросил мяч прямо в центр штрафной, а Родриго красиво пробил в одно касание.

На этом игра для “Лидса” закончилась. Команда Эллардайса слишком глубоко принялась сидеть у своих ворот, без какой-то попытки навязать борьбу “Вест Хэму” даже в центре поля.

И гости быстро за это поплатились. На 32-й минуте Форнальс классно закинул мяч Боуэну, а Джаррод выполнил прострел на дальнюю штангу Райсу. Это был эмоциональный момент для капитана “хаммерс”. Возможно, он забил свой последний гол за “Вест Хэм” на “Лондон Стэдиум”.

Затем “Лидс” еще и потерял из-за травмы Бамфорда, и только в дополнительное к первому тайму время гостям удалось выполнить пару ударов.

Смотреть на “Лидс” во втором тайме было жалко. Эллардайсу не удавалось пробудить криками свою команду, которая была слишком пассивной, безжизненной, она не играла так, что от этого матча зависело ее спасение.

“Вест Хэм” хорошо работал с мячом, и в итоге забил еще дважды. Победный мяч забил Боуэн (красивый ассист от Ингза), а точка в матче была поставлена Лансини. Игроки “Вест Хэма” разыграли угловой, только один игрок “хаммерс” был в чужой штрафной, но Пакета удалось протанцевать по линии мимо соперников и выкатить мяч набежавшему аргентинцу.

3:1 – “Вест Хэм” набирает 40 очков, золотой стандарт команды, которая боролась за выживание. Через неделю у "хаммерс" ничего не значащий матч с “Лестером”, седьмого июня – финал Лиги конференций против “Фиорентины”.

У “Лидса” остался только матч с “Тоттенхэмом”. В прошлом сезоне “белые” спаслись от вылета в последнем туре. Пока все еще возможно. Но одной веры мало. “Лидс” не знает, как побеждать.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Лидс” 3:1

Голы: Райс 32, Боуэн 72, Лансини 90+4 – Родриго 17

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума (Керер 46), Огбонна, Эмерсон – Соучек, Райс – Боуэн (Лансини 84), Пакета, Форнальс (Джонсон 90+3) – Ингз (Мубама 90+3)

“Лидс”: Роблес – Стрейк (Гринвуд 84), Вебер, Кристенсен, Эйлинг – Форшоу (Ааронсон 62), Кох, Маккенни (Рока 84) – Харрисон (Саммервилл 62), Бамфорд (Ньонто 34), Родриго

Предупреждения: Пакета 65 – Саммервилл 80, Родриго 82, Кох 88