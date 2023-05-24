Бавария интересуется чемпионом мира из Ман Сити

"Бавария" заинтересована в услугах нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса. При этом "горожане" не считают аргентинца "неприкосновенным".

Это значит, что при поступлении выгодного предложения, "Сити" продаст Альвареса.

Ранее сообщалось, что "Бавария" ищет центрального нападающего и Альварес подошел бы "мюнхенцам" в этой роли. Сам Хулиан получает относительно немного времени в "Сити" – на его позиции выступает Эрлинг Холанд и конкурировать с ним тяжело.

Альварес пришел в "Сити" прошлым летом, но своими выступлениями заслужил вызов в сборную Аргентины, с которой завоевал чемпионат мира, отметившись несколькими важными голами.

В этом сезоне Хулиан выходил за "Сити" в 47 поединках, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер 23-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.