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Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор крупной победы МЮ, Мудрик сыграл 64 минуты

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Юнайтед” пробился в Лигу чемпионов, разгромив на своем поле “Челси”. В первом тайме была более-менее равная игра, но забивал только МЮ. Каземиро отметился после штрафного, а затем создал мяч для Санчо/Марсьяля. У других ворот шансы не реализовали Мудрик и Хавертц. После перерыва игра была в одни ворота, МЮ забил еще два, и мог больше.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Челси” 4:1

Голы: Каземиро 6, Марсьяль 45+6, Фернандеш 73 (пен.), Рашфорд 78 – Феликс 89

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Карлос Каземиро Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш видеоповторы Маркус Рашфорд Михаил Мудрик
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