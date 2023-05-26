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Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор крупной победы МЮ, Мудрик сыграл 64 минуты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” пробился в Лигу чемпионов, разгромив на своем поле “Челси”. В первом тайме была более-менее равная игра, но забивал только МЮ. Каземиро отметился после штрафного, а затем создал мяч для Санчо/Марсьяля. У других ворот шансы не реализовали Мудрик и Хавертц. После перерыва игра была в одни ворота, МЮ забил еще два, и мог больше.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
Голы: Каземиро 6, Марсьяль 45+6, Фернандеш 73 (пен.), Рашфорд 78 – Феликс 89
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