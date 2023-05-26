Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Юнайтед” пробился в Лигу чемпионов, разгромив на своем поле “Челси”. В первом тайме была более-менее равная игра, но забивал только МЮ. Каземиро отметился после штрафного, а затем создал мяч для Санчо/Марсьяля. У других ворот шансы не реализовали Мудрик и Хавертц. После перерыва игра была в одни ворота, МЮ забил еще два, и мог больше.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Челси” 4:1

Голы: Каземиро 6, Марсьяль 45+6, Фернандеш 73 (пен.), Рашфорд 78 – Феликс 89