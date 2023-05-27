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Лэмпард: Я буду возвращаться в Челси много раз

Англия
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Это его команда

Лэмпард: Я буду возвращаться в Челси много раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Временный главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих чувствах перед финальным матчем сезона:

“Я буду возвращаться в “Челси” много раз. Я к этому отношусь достаточно спокойно и не слишком ностальгирую. У меня никогда не будет ощущения, что я прощаюсь с болельщиками.

Это будет конец сезона и конец моего возвращения, но обычно, когда ты покидаешь клуб, тебе как тренеру не нужно “ура”. В один день ты в команде, на следующий день уже нет, и это нормально.

Когда ты начинаешь карьеру тренера, это не значит, что ты навсегда останешься в клубе, в котором провел 13 лет как игрок. Я, безусловно, буду очень ценить поддержку болельщиков в воскресенье.

Больше всего я хотел бы дать им хорошую игру перед летним перерывом, чтобы они почувствовали немного больше позитива”, - сказал Лэмпард.

Для тренера матч против "Ньюкасла" в воскресенье станет финальным за период его второго периода в "Челси". Он работал в команде с начала апреля на временной основе. В следующем сезоне "аристократов" возглавит Маурисио Почеттино.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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