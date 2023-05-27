Джака покинет Арсенал в конце сезона. Футболист перейдет в немецкий клуб

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака покинет команду в конце текущего сезона. Как заявляет инсайдер Фабрицио Романо, игрок проведет свою последнюю игру в роли игрока "канониров" в ближайшее воскресенье – против "Вулверхэмптона".

Следующим клубом 30-летнего швейцарца станет "Байер" Леверкузен. Соглашение практически согласовано – финальные детали будут утверждены на следующей неделе.

Джака выступает за Арсенал с 2016-го года. Тогда он перешел из "Боруссии" М за 45 миллионов евро. В общей сложности полузащитник провел в составе "канониров" 296 матчей, записав в свой актив 50 результативных действий (21 гол и 29 ассистов).

Текущий контракт Джаки с лондонцами действует до лета 2024 года.